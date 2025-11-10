Vaticano investiga presunto incidente antisemita por parte de miembro de Guardia Suiza

ROMA (AP) — El Vaticano informó el lunes que estaba investigando un posible incidente antisemita en el cual un Guardia Suizo presuntamente hizo un gesto de escupir hacia dos mujeres judías.

El presunto incidente ocurrió durante una audiencia papal el 29 de octubre, en la entrada de la Plaza de San Pedro. La audiencia de ese día estaba dedicada a conmemorar el aniversario de una declaración de 1965 sobre las relaciones de la Iglesia con los judíos y otros no cristianos.

Las presuntas víctimas formaban parte de una delegación judía internacional que asistía a la audiencia papal, durante la cual el papa León XIV reafirmó las relaciones católico-judías y prometió luchar contra el antisemitismo.

Una de las personas involucradas, la escritora y directora de teatro israelí Michal Govrin —contactada brevemente por teléfono por The Associated Press— confirmó los comentarios que hizo en una entrevista con la agencia de noticias austriaca Kathpress.

Govrin dijo en esa entrevista que, al acercarse ella y una colega a la Plaza de San Pedro, un miembro de la Guardia Suiza Pontificia les siseó "los judíos" y luego hizo un gesto de escupir en su dirección.

"La Guardia Suiza Pontificia ha recibido un informe sobre un incidente en una de las entradas al Estado de la Ciudad del Vaticano, en el que se detectaron elementos interpretados como de connotaciones antisemitas", declaró el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre el incidente.

Bruni añadió que, según una reconstrucción preliminar, había surgido un desacuerdo sobre una solicitud para tomar fotos en un puesto de guardia.

Ese mismo día, al dirigirse a la audiencia, el papa indicó: "La Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate", con sus comentarios recibiendo prolongados aplausos de la multitud.

Fundada en 1506, la Guardia Suiza Pontificia es el cuerpo militar más antiguo del mundo aún en pie y tiene la misión de proteger al papa.

"La Guardia Suiza Pontificia, en consonancia con su tradición centenaria de servicio, reafirma su compromiso continuo de asegurar que su misión siempre se lleve a cabo con respeto por la dignidad de cada persona y los principios fundamentales de igualdad y no discriminación", señaló Bruni.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.