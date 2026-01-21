Vaticano: las ofrendas en las Iglesias serán digitales

El sistema adoptado en este templo, uno de los más visitados de Roma, también por haber sido elegido por el papa Francisco como lugar de su sepultura, va más allá del tradicional posnet para los pagos digitales: se trata de un "hub informativo interactivo".

El sistema funciona en ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino), emite comprobante de la donación y cuenta con una interfaz accesible, diseñada también para personas con discapacidad.

"Este proyecto representa un paso importante en la forma de vivir y custodiar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica", afirmó Roberto Romano, delegado para la administración de la basílica papal.

"La tecnología, si está bien orientada, puede convertirse en una verdadera herramienta de servicio: aquí no es un fin en sí misma, sino que facilita un gesto de donación desinteresado, puro y transparente", agregó.

La primera fase, ya completada, permite realizar una donación en pocos segundos, de forma intuitiva y segura.

La segunda fase, que se pondrá en marcha próximamente, transformará el posnet en una plataforma integrada, capaz no solo de gestionar las ofrendas, sino también de dar a conocer la propuesta cultural y artística de la Basílica y del Polo Museístico Liberiano.

Giuseppe Catizone, de Gmc Consulting Srl e ideador del formato, subrayó que "no se trata de un simple instrumento de pago, sino de un hub informativo y relacional, capaz de comunicarse en múltiples idiomas y de ser verdaderamente inclusivo".

"La segunda fase es la evolución natural de esta visión: una única plataforma que combina acogida, información y puesta en valor del patrimonio cultural y religioso", agregó.

La plataforma tecnológica y la interfaz gráfica fueron concebidas y desarrolladas por la empresa MarTech Retex SpA Sociedad Benefit.

"El principal desafío fue crear una tecnología avanzada que, al mismo tiempo, resultara inmediata y fácil de usar para cualquiera", explicó Michele Piombino, managing director de service operations de Retex.

"trabajamos con especial atención en la experiencia del usuario, para que el tótem fuera intuitivo, multilinge e inclusivo", teniendo en cuenta la amplia diversidad de fieles —jóvenes y mayores, italianos y extranjeros—, "con la firme convicción de que la tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés".

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banca Popolare di Sondrio. "Decidimos apoyar este proyecto porque combina innovación, responsabilidad social y atención a la comunidad", señaló Umberto Catellani, coordinador del área de Roma del banco. (ANSA).