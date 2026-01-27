Vaticano: León XIV debería nombrar un enviado contra el antisemitismo

Sideman subrayó que, durante este trágico episodio, el odio antisemita desbordó los límites, resultando en la muerte sistemática de 6 millones de judíos y de innumerables personas más. "Si no aprendemos esta lección, estamos condenados a repetirla", advirtió.

Sideman instó al Vaticano a adoptar la definición de antisemitismo de 2016 de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto), que abarca desde la negación del Holocausto hasta la demonización de Israel y el uso de estereotipos sobre el poder judío. Para ser realmente efectivo en la lucha contra el antisemitismo, el embajador sugirió designar un "enviado especial" en esta área.

El Holocausto, explicó Sideman, sigue siendo una lección relevante en la actualidad, especialmente en un mundo libre que enfrenta desafíos del radicalismo.

"Conmemorar y recordar el Holocausto es vital", sostuvo. En este momento, los sobrevivientes son cada vez más escasos, y el riesgo del olvido es palpable.

"Es fundamental que nos comprometamos a preservar su memoria para garantizar que un episodio tan oscuro nunca se repita", enfatizó.

Propuestas concretas para lograr este objetivo incluyen la organización de eventos conmemorativos y unirse a la IHRA.

Sideman propuso adoptar su definición de antisemitismo y nombrar a una figura destacada como enviado especial, cuya tarea sería crear una estrategia nacional contra el antisemitismo y colaborar con otros coordinadores a nivel mundial.

"Estas acciones, sin duda, animarían a la Santa Sede a seguir adelante", agregó.

Respecto al mensaje que desea transmitir al Vaticano, Sideman expresó que "el antisemitismo es un veneno". La historia recordará a quienes tuvieron el coraje de oponerse a esta forma de odio.

"No es solo un problema judío; ahora, con un Estado de Israel fuerte, se puede argumentar que no es ni siquiera principalmente un problema judío. Es un problema de aquellas sociedades que permiten que el antisemitismo prospere".

El embajador también destacó que es un desafío para quienes no están dispuestos a enfrentarlo, advirtiendo que este mal frecuentemente se vuelve en su contra.

En relación con los comentarios del Gran Rabino de Roma, Riccardo Di Segni, sobre un clima más cordial con el Vaticano bajo el papado de León XIV, Sideman afirmó que ha habido una amistad continua y relaciones sólidas desde la fundación de Israel en 1994.

"Veo un gran potencial para expandir estas relaciones y trabajar juntos por un mundo mejor", señaló.

Ambos, Israel y la Santa Sede, son países pequeños geográficamente, pero universalmente relevantes.

"Si uniéramos nuestras habilidades y recursos espirituales, podríamos hacer del mundo un lugar mejor. Esto ya ocurre a nivel local, y puede suceder a una escala global. Este es mi sueño y por lo que estoy trabajando", concluyó Sideman. (ANSA).