Vaticano: Llegan "los influencers de Dios"

Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, explica esto a Ansa, y enfatiza que "es un error contrastar el mundo real con el virtual. No deberíamos explicar a los enamorados que un beso y un abrazo son más hermosos que un monitor".

"Ahora la Iglesia debe afrontar este desafío misionero, el de internet, porque vivir es arriesgar, amar es arriesgar. Quien no quiere arriesgar no puede vivir ni amar".

El lunes 28 y el martes 29 de julio, más de 1000 "influencers de Dios y del Evangelio" celebrarán su Jubileo en Roma: sacerdotes, monjas y catequistas que no temen a los memes ni a TikTok, que comparten homilías en Spotify o catequesis en YouTube.

Hay laicos que comparten sus caminos de fe en Instagram, o sacerdotes que están presentes en plataformas más consolidadas como Facebook o X.

"Llevan al menos diez o quince años conectados, por lo que la formación y la orientación son necesarias. Esto es cultura, y no podemos retroceder; esto no es lo que exige el Evangelio, que nos invita a estar en el mundo sin ser del mundo", añade monseñor Ruiz.

Hablando de influencers católicos, el representante del Vaticano, que lleva años siguiendo este particular mundo de misioneros digitales, enfatiza: "No podemos enjaularlos para que no se enfrenten a la realidad. La Iglesia Madre quiere acompañarlos en su camino".

Los influencers del Evangelio llegarán no solo de Italia, sino también de decenas de países, como México, Australia, Estados Unidos, India, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

No faltarán aquellos que desarrollan su misión en países con dificultades: "Rusia y Ucrania, Israel y Líbano, Burkina Faso y Kenia" estarán representados, enumera Ruiz.

Son en su mayoría jóvenes y cuentan con miles de seguidores.

Muchos cuidan su apariencia física y utilizan un lenguaje lo más cercano posible al argot de las generaciones más jóvenes.

El primer día, la conferencia se celebrará en el Auditorio de la Conciliazione; al día siguiente, tras cruzar la Puerta Santa, se celebrará una misa en San Pedro presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle; después, habrá una oración con la Comunidad de Taizé y el festival final en la Piazza Risorgimento.

Se espera la participación de muchos jóvenes, que celebrarán su Jubileo a partir de la próxima semana. Queda por ver si el Papa transmitirá su mensaje en este evento jubilar, que promete ser un tanto inusual, y cómo. (Ansa).