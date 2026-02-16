Vaticano: los 400 años de la Basílica de San Pedro

La Basílica de San Pedro se prepara para celebrar los 400 años de su dedicación (1626-2026) y ha puesto en marcha una serie de servicios destinados a los millones de fieles que llegan al corazón del Vaticano —20 millones solo en el último año—.

Entre las novedades más llamativas figura también una nueva tipografía que estará disponible próximamente en los programas de escritura para computadora. Se llama "Michelangelus" y fue desarrollada a partir del estudio de la caligrafía de Miguel Ángel Buonarroti, uno de los artistas emblemáticos en la historia del Vaticano.

El cierre de este período de celebraciones estará a cargo del papa León XIV, quien presidirá una misa en la basílica el 18 de noviembre.

En este contexto cobra especial relevancia el proyecto "Oltre il visibile" (Más allá de lo visible), presentado este martes en la sala de prensa vaticana. La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Fabbrica di San Pietro y la energética Eni, y tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad estructural de la basílica mediante un sistema de monitoreo permanente e integrado.

La alianza con Eni, en calidad de patrocinador técnico, busca preservar en el tiempo el "estado de salud" del templo y, al mismo tiempo, su magnificencia. El trabajo contempla el uso de tecnologías avanzadas de investigación geofísica, geológica, topográfica y estructural, apoyadas en sistemas de monitoreo de alta precisión.

Para descongestionar el flujo de peregrinos —cuyas filas no disminuyeron ni siquiera tras el fin del Jubileo—, la terraza de la basílica quedará completamente habilitada para ellos. El área del punto de refrigerio pasará de 50 a 100 metros cuadrados y se ampliará la cantidad de servicios sanitarios disponibles.

"Será la 'statio' de los peregrinos", afirmó el cardenal arcipreste de la basílica, Mauro Gambetti, al presentar las novedades. El purpurado evitó adelantar detalles sobre el futuro menú, aunque subrayó que seguirá criterios de sostenibilidad, en línea con las decisiones adoptadas en los últimos años por la Fabbrica di San Pietro.

"En los últimos años hemos emprendido un camino orgánico que nos llevó a pensar la Basílica como un sistema vivo, que debe ser conocido, custodiado y comunicado con herramientas adecuadas a nuestro tiempo", explicó Gambetti. Y añadió: "El proyecto realizado con Eni y las demás iniciativas proyectan la mirada hacia el futuro, hacia el cuarto milenio, integrando investigación histórica, estudio científico y digitalización".

Por su parte, Claudio Granata, director de Stakeholder Relations & Services de Eni, destacó que la colaboración con la Fabbrica di San Pietro "tiene raíces profundas y refleja una visión empresarial que considera el cuidado del patrimonio cultural como parte integral de su responsabilidad hacia el bien común".

Según señaló, el proyecto despliega tecnologías avanzadas y un equipo multidisciplinario para llevar adelante un estudio científico sin precedentes sobre los cimientos de la basílica y su cúpula.

Gambetti también se refirió a algunos episodios recientes ocurridos en el templo, que incluyeron actos obscenos y daños a objetos sagrados. "Hay muchas fragilidades", comentó en alusión a los responsables de esos actos de profanación.

No obstante, dejó en claro que la decisión no es "militarizar" la basílica, ya que —afirmó— "queremos conservar ese espíritu de libertad para todos aquellos que ingresan al templo". (ANSA).