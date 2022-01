Vaticano muestra "dolor" por los abusos, a la espera de examinar el estudio que acusa a Benedicto XVI

El Vaticano ha expresado "dolor" y "remordimientos" por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, a la espera de conocer "el contenido" de un informe encargado por la archidi贸cesis de Munich (Alemania) que acusa a Benedicto XVI de inacci贸n en cuatro ocasiones, durante su etapa como arzobispo de M煤nich y Freising.

"La Santa Sede cree que debe prestar la debida atenci贸n al documento cuyo contenido desconoce por el momento. En los pr贸ximos d铆as, tras su publicaci贸n, lo leeremos y podremos examinar adecuadamente los detalles", ha especificado el director de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Asimismo, ha reiterado "el sentimiento de verg眉enza y remordimiento por los abusos de menores cometidos por cl茅rigos". "La Santa Sede asegura su cercan铆a a todas las v铆ctimas y confirma el camino recorrido para proteger a los menores, garantiz谩ndoles entornos seguros", ha afirmado.

La agencia DPA se ha hecho eco este jueves de un estudio en el que se contabilizan al menos 497 v铆ctimas de abusos, la mayor铆a de ellas, ni帽os y adolescentes varones que fueron objeto de ataques entre 1945 y 2019, tal y como ha informado en M煤nich el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que ha elaborado el estudio en nombre de la archidi贸cesis.

Adem谩s, el informe revela que hubo al menos 235 presuntos agresores, entre ellos 173 sacerdotes y nueve di谩conos. El bufete de abogados precis贸 que 40 cl茅rigos retomaron la labor pastoral a pesar de las acusaciones de haber perpetrado o tolerado abusos.

Benedicto XVI --conocido entonces como el cardenal Joseph Ratzinger-- ha negado haber cometido ning煤n delito.

El documento tambi茅n se帽ala al cardenal arzobispo de M煤nich y expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, Reinhard Marx por su comportamiento. A pesar de que fue 茅l mismo quien lo solicit贸, el documento le reprocha no haber prestado suficiente atenci贸n a ese tipo de comportamientos.

En junio, el cardenal alem谩n miembro del consejo de cardenales que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia present贸 su dimisi贸n al cargo al reconocer p煤blicamente su "corresponsabilidad" ante los casos de abuso sexual en la Iglesia alemana a pesar de que no hay ninguna denuncia contra 茅l. Sin embargo, Francisco opt贸 por no aceptarla y le escribi贸 una carta en la que aseguraba que "toda la Iglesia est谩 en crisis a causa del asunto de los abusos" pero incid铆a en que la "pol铆tica del avestruz no lleva a nada".

En septiembre de 2018, los obispos alemanes hicieron p煤blico un informe en el que contabilizaban 3.677 casos de abusos sexuales a ni帽os y j贸venes por parte de 1.670 cl茅rigos entre 1946 y 2014.

Adem谩s, a finales de mayo, la Nunciatura Apost贸lica en Alemania anunci贸 que el Papa hab铆a abierto una investigaci贸n ante presuntos casos de encubrimiento de abusos sexuales en la di贸cesis de Colonia (Alemania), que implicar铆a al cardenal Rainer Mar铆a Woelki, al arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, que ya ha dimitido de su cargo, y otros dos obispos auxiliares. El excardenal Woelki admiti贸 que en esa di贸cesis se produjo un "encubrimiento sist茅mico" de los casos de abusos a menores, tras conocerse el informe.

Neg贸 haber conocido abusos de los legionarios

Por otro lado, este mi茅rcoles, el peri贸dico alem谩n 'Die Zeit' public贸 unas declaraciones del secretario personal del Papa em茅rito, Georg G盲nswein, en nombre de Benedicto XVI, seg煤n las cuales negaba haber conocido un dossier con una lista de v铆ctimas de abusos de la orden religiosa de los Legionarios de Cristo.

Estas declaraciones se produc铆an despu茅s de que el cineasta Christoph R枚hl acusara al Papa em茅rito de haber recibido este dossier cuando era el cardenal Ratzinger y presid铆a la Congregaci贸n para la Doctrina de la Fe.

Benedicto XVI lo ha negado a trav茅s de unas declaraciones de su secretario personal. "No, esto no es correcto", declar贸 G盲nswein en nombre de Benedicto XVI al peri贸dico alem谩n 'Die Zeit'.

Los Legionarios de Cristo eligieron en enero del a帽o pasado al estadounidense John Connor como nuevo superior general en sustituci贸n del mexicano Eduardo Robles Gil, despu茅s de que una investigaci贸n interna hubiera revelado que el mexicano Marcial Maciel, fundador de la orden, quien muri贸 en 2008, abus贸 de por lo menos sesenta ni帽os.

En el informe presentado en diciembre de 2019 y titulado 'Radiograf铆a de ocho d茅cadas para erradicar el abuso' se detalla que desde 1941 hasta la actualidad, 175 menores fueron v铆ctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la Congregaci贸n.

Las primeras acusaciones contra Maciel se hicieron en 1954, pero s贸lo empezaron a reconocer lentamente los abusos en 2006, cuando Benedicto XVI, como Papa reci茅n elegido, orden贸 que se retirase a una vida de "oraci贸n y penitencia".

Como Papa, Benedicto XVI reconoci贸 4.000 casos de abusos sexuales a menores por parte de cl茅rigos. El Papa em茅rito pidi贸 entonces una profunda renovaci贸n de la Iglesia, asegurando que "la ayuda de curaci贸n a las v铆ctimas debe ser la preocupaci贸n principal de la comunidad cristiana, y debe ir de la mano de una profunda renovaci贸n de la Iglesia a todos los niveles". Asimismo, coordin贸 el lanzamiento de una p谩gina web para aprender a prevenir los abusos sexuales a menores.