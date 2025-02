Vaticano: Papa Francisco muestra mejora en pruebas de laboratorio y reanuda algunas actividades

ROMA (AP) — El papa Francisco mostró una ligera mejora en las pruebas de laboratorio el lunes y reanudó algunas actividades laborales, incluyendo una llamada a una parroquia en Ciudad de Gaza con que se ha mantenido en contacto desde que comenzó la guerra, informó el Vaticano.

El boletín vespertino del Vaticano fue más optimista que en los últimos días. Indicó que Francisco, de 88 años. que padece neumonía en ambos pulmones, no había tenido más crisis respiratorias. La leve insuficiencia renal detectada el domingo no fue motivo de preocupación. Continúa recibiendo oxígeno suplementario y los médicos dicen que su pronóstico sigue siendo reservado.

Recibió la Eucaristía por la mañana y reanudó su trabajo por la tarde.

“Por la noche llamó al párroco de la parroquia de Gaza para expresarle su cercanía paternal”, detalló el comunicado.

Antes, el Vaticano había anunciado el inicio de oraciones nocturnas por la salud del papa en la Plaza de San Pedro e invitó a los romanos y a otros a unirse, mientras el pontífice lucha contra una compleja infección pulmonar y complicaciones.

El número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, planea encabezar la primera oración el lunes por la noche.

Francisco, quien padece neumonía doble y las primeras etapas de insuficiencia renal, estaba despierto y de buen ánimo el lunes. No siente dolor y no está recibiendo nutrición artificial, según informó el Vaticano.

“La noche pasó bien, el papa durmió y está descansando”, indicó. Se esperaba un boletín médico más tarde en el día.

En el hospital Gemelli, donde Francisco ha estado desde el 14 de febrero tras un empeoramiento de una bronquitis, el obispo Claudio Giulio Dori presidió una emotiva misa con lleno total en la capilla dedicada a Juan Pablo; algunos de los aproximadamente 200 asistentes llevaban batas de médico blancas o uniformes quirúrgicos verdes; algunos se arrodillaron en oración.

“Lo sentimos mucho. El papa Francisco es un buen papa, esperemos que se recupere. Tengamos esperanza”, dijo una emocionada Filomena Ferraro, quien visitaba a un familiar en Gemelli el lunes. “Nos unimos a él con nuestras oraciones, pero ¿qué más podemos hacer?”

El domingo por la noche, los médicos informaron que Francisco seguía en estado crítico, pero que no había experimentado más crisis respiratorias desde el sábado. Los análisis de sangre mostraron “insuficiencia renal temprana y leve” que, sin embargo, estaba bajo control.

Francisco estaba recibiendo altos flujos de oxígeno suplementario y, el domingo, estaba alerta, respondía y asistió a misa. Los médicos dijeron que su pronóstico era reservado.

Los médicos han indicado que la condición de Francisco es inestable, dada su edad, fragilidad y enfermedades pulmonares preexistentes. Han advertido que la principal amenaza que enfrenta Francisco es la sepsis, una infección grave de la sangre que puede ocurrir como complicación de la neumonía.

Hasta la fecha, no ha habido referencia a ningún inicio de sepsis en las actualizaciones médicas proporcionadas por el Vaticano.

Con 10 días, esta hospitalización se convierte en la más larga de Francisco como papa. Pasó 10 días en el hospital Gemelli de Roma en 2021 después que le extirparan 33 centímetros (13 pulgadas) de colon.

En Nueva York el domingo, el cardenal Timothy Dolan reconoció lo que los líderes de la Iglesia en Roma no estaban diciendo públicamente: que los fieles católicos estaban unidos “al lado de un padre moribundo”.

“Como nuestro Santo Padre, el papa Francisco, se encuentra en una salud muy, muy frágil, y probablemente cerca de la muerte”, dijo Dolan en su homilía desde el púlpito de la catedral de San Patricio, aunque luego dijo a los periodistas que esperaba y rezaba para que Francisco “se recuperara”.

