Vaticano: papa pasa primera noche tranquila en el hospital, sigue con tratamiento y lee periódicos

ROMA (AP) — El papa Francisco durmió bien en una tranquila primera noche en el hospital tras ingresar debido a una infección en las vías respiratorias, y se levantó para comer y leer el sábado, según el Vaticano.

El pontífice argentino, de 88 años, desayunó y leyó los periódicos mientras continuaba con la terapia farmacológica, explicó el vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El papa ingresó en el hospital Gemelli de Roma el viernes después del empeoramiento de la bronquitis que padece desde hace una semana. Es su cuarta hospitalización desde que su elección en 2013, y suscitó dudas acerca de su salud, que cada vez es más precaria.

Las pruebas preliminares determinaron que tenía una infección en las vías respiratorias y una fiebre ligera. El Vaticano canceló sus audiencias al menos hasta el lunes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.