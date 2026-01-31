Vaticano: privacidad y gimnasio, el Papa en el ático del Palacio Apostólico

De hecho, hasta el momento, Robert Prevost residía en el hospedaje -de más de 200 metros cuadrados- en el Palacio del antiguo Santo Oficio que le había sido asignado como Prefecto del Dicasterio de los Obispos.

Ahora, según reveló el diario Repubblica, León XIV añadió su toque personal a la petición que ya había emergido durante el cónclave de que el nuevo Pontífice volviera a residir en el Palacio Apostólico, donde tradicionalmente han vivido los Papas desde la "Brecha de Porta Pía" en 1870.

Hasta entonces los Pontífices residían en el Palacio del Quirinal, hoy residencia del presidente de Italia.

El 20 de septiembre de 1870, efectivamente, las tropas italianas abrieron, después de varios golpes de cañón, una brecha en las Murallas Aurelianas, a pocos metros de Porta Pía.

El evento se conoce como "Brecha de Porta Pía" y permitió al cuerpo de infantería del Ejército Italiano entrar en Roma y poner fin al Estado Pontificio, tras más de mil años de existencia.

"El Papa pretende utilizar los espacios disponibles para sus predecesores como residencia, para él y sus colaboradores más cercanos. El estudio, donde se finalizaron las obras y el Papa ya reanudó su trabajo durante el día, es donde se encuentra para orar con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro".

Así, si usa el ático, no será ni más ni menos que los espacios ya utilizados anteriormente -durante la época de Benedicto XVI, su secretario personal, monseñor Georg G„nswein, residía allí-.

Además, según ANSA, durante el Cónclave también surgió el problema de los costos, ya que la residencia de Francisco en Santa Marta, aunque aparentemente más modesta que vivir en el lujoso apartamento papal en la tercera planta del Palacio Apostólico, conllevaba gastos considerables, especialmente en materia de seguridad, con facturas finales que promediaban más de 200.000 euros al mes.

Aún no hay fechas oficiales para la mudanza.

Mientras, León XIV inspeccionó las obras de renovación del planta situada entre la tercera logia y la azotea, donde ya usa el estudio, desde septiembre pasado.

En ese momento, se desconocía si decidiría trasladar la vivienda al ático.

De hecho, el propio León XIV declaró a los periodistas durante una de sus reuniones informales al salir de Castel Gandolfo que, cuando se mude, sus dos secretarios también vivirán con él.

Actualmente, son el peruano Don Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien lo acompaña desde su época como obispo del Perú, y el italiano Don Marco Billeri, quien debutó en el cargo en octubre de 2025.

El Pontífice también tendrá un estilo de vida personal.

Por ejemplo, ya instaló un pequeño gimnasio en sus apartamentos privados, porque le encanta hacer ejercicio para relajarse y reducir el estrés.

Además, se informó que ya se instalaron espacios con máquinas de última generación en Castel Gandolfo.

Completando los apartamentos privados habrá una cocina, un dormitorio con baño contiguo, una habitación para huéspedes, una pequeña terraza y, por supuesto, una capilla para la misa matutina. (ANSA).