Vaticano: Pronóstico del papa sigue siendo reservado

ROMA (AP) — El papa Francisco continuó mejorando de una neumonía doble el jueves, informó el Vaticano, trabajando desde su habitación en el hospital y yendo a su capilla privada a orar, aunque los médicos indicaron que necesita más días de “estabilidad clínica” antes de revisar su pronóstico.

El papa de 88 años, quien tuvo parte de un pulmón extirpado cuando era joven, pudo comenzar a alternar oxígeno suplementario de alto flujo, administrado a través de un tubo nasal, con una máscara, lo que indica una mejora en su condición respiratoria, según el Vaticano en una actualización tardía.

Por segundo día consecutivo, los médicos evitaron decir que Francisco estaba en estado crítico. Sin embargo, afirmaron que dada la complejidad de su infección pulmonar, “se necesitan más días de estabilidad clínica” antes de revisar su pronóstico y decidir que está fuera de peligro.

Francisco ha estado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero, después de que un episodio de bronquitis empeorara.

Ha mostrado mejoras constantes, aunque leves, desde que una crisis respiratoria y problemas renales durante el fin de semana generaron temores por su vida. Las mejoras, a medida que se acerca a la marca de dos semanas el viernes, han disipado las especulaciones sobre una muerte inminente, renuncia o cónclave, y han señalado que todavía está muy al mando.

Calendario próximo en duda

No obstante, su calendario de eventos a corto plazo estaba siendo modificado: El Vaticano canceló una audiencia programada para el sábado, y aún estaba por verse si Francisco omitiría su bendición del domingo al mediodía por tercera semana consecutiva. A largo plazo, el Miércoles de Ceniza se avecina el 5 de marzo, el inicio de la temporada de Cuaresma que conduce a la Semana Santa y la Pascua, que este año cae el 20 de abril.

En años anteriores, cuando Francisco ha luchado contra la bronquitis y la influenza en invierno, ha tenido que reducir su participación en los eventos del Miércoles de Ceniza y la Semana Santa, que requieren que el papa esté al aire libre en el frío dirigiendo servicios, participando en procesiones y presidiendo oraciones en el solemne período en el que los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.

Más allá de eso, Francisco tiene algunos eventos importantes que presumiblemente espera mantener si se encuentra lo suficientemente bien. El 27 de abril, tiene previsto canonizar a Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial y de la era digital. El Vaticano considera al adolescente italiano, que murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años, como un modelo inspirador para los jóvenes católicos de hoy.

Otra cita importante es la conmemoración del 24 de mayo del 1.700° aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el Patriarca Bartolomé I, ha invitado a Francisco a unirse a él en lo que hoy es Iznik, Turquía, para conmemorar el aniversario, que ha llamado un importante signo de reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa. Antes de enfermarse, Francisco avisó que esperaba asistir, aunque el Vaticano no ha confirmado el viaje.

Las oraciones continúan

Las oraciones por su salud continuaron llegando de cerca y de lejos, con un grupo de peregrinos mexicanos en Roma para el Año Santo tomando un desvío para orar por Francisco frente al hospital Gemelli.

Lili Iparea Fernández, de La Cruz, México, había llegado a Roma con planes de asistir a la audiencia general del miércoles de Francisco esta semana, pero fue cancelada.

“Sin embargo, creemos firmemente que el papa se recuperará porque es un hombre muy fuerte”, declaró Iparea Fernández el jueves frente al Gemelli. “Así que invito a todos a creer firmemente, con certeza, con confianza, con esperanza en que el papa va a estar bien”.

Francisco sigue gobernando mientras recibe tratamiento

Hasta ahora, parece haber surgido un cierto ritmo de las actualizaciones del Vaticano: El papa recibe tratamientos por la mañana, incluida fisioterapia respiratoria, recibe la Eucaristía y reanuda el trabajo por la tarde desde su habitación en el hospital. El jueves, el Vaticano informó que había ido a la capilla ubicada al final del pasillo en la suite papal en el décimo piso del Gemelli para orar.

Fue la primera vez desde el 21 de febrero, antes de la crisis respiratoria del fin de semana, que ha ido a la capilla.

El Vaticano anunció el miércoles que había nombrado a cuatro nuevos obispos y aprobado una nueva iniciativa de recaudación de fondos para alentar donaciones a la Santa Sede, que ha estado enfrentando una crisis financiera durante años.

Francisco probablemente aprobó los nombramientos de los obispos hace un tiempo y las nuevas normas para la entidad de recaudación de fondos fueron aprobadas el 11 de febrero, antes de que fuera hospitalizado. Pero los anuncios los hicieron oficiales y sugirieron que Francisco todavía está muy al mando y gobernando.

—-

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.