Vecinos de la Isla de Navidad usan herramientas de jardín para proteger a millones de cangrejos

MELBOURNE, Australia (AP) — Decenas de millones de cangrejos rojos se dirigen al océano como parte de su migración anual en la isla de Navidad, donde una población humana mucho más pequeña utiliza sopladores de hojas y rastrillos de jardín para ayudarlos en su camino.

Alexia Jankowski, gerente interina del Parque Nacional de la Isla de Navidad, dijo el jueves que había hasta 200 millones de cangrejos endémicos, también conocidos como Gecarcoidea natalis, en el pequeño territorio insular australiano en el océano Índico. Se esperaba que hasta 100 millones se dirigieran desde sus madrigueras en el bosque hacia la costa, donde se reproducen.

El inicio de las lluvias de verano en el hemisferio sur el fin de semana pasado desencadenó la odisea anual.

Los cangrejos buscan sombra en las horas centrales del día, dijo Jankowski, pero las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde traen consigo una masiva y lenta marcha que los lleva a la costa a través de carreteras y jardines.

Sus 1200 vecinos humanos en la isla generalmente hacen lo que pueden para despejar la alfombra roja de crustáceos de las carreteras.

“Algunas personas podrían pensar que son una molestia, pero la mayoría de nosotros pensamos que es un privilegio experimentarlo. Son indiscriminados. Así que lo que necesiten superar para llegar a la costa, lo superarán. Así que si dejas la puerta de tu casa abierta, vas a llegar a casa y tendrás un montón de cangrejos rojos en tu sala de estar. Algunas personas, si necesitan sacar su auto del camino de entrada por la mañana, tienen que rastrillar para poder salir de la casa sin herir a los cangrejos”, añadió.

En las costas, los cangrejos machos excavan madrigueras donde las hembras pasan dos semanas poniendo e incubando huevos. Se espera que todas las hembras liberen sus crías en el océano durante la marea alta el 14 o 15 de noviembre, durante el último cuarto lunar.

Los jóvenes pasan un mes viajando en las corrientes oceánicas como diminutas larvas antes de regresar a la Isla de Navidad como pequeños cangrejos.

“Cuando son pequeños bebés, solo del tamaño de la mitad de una uña, no podemos rastrillarlos, porque los aplastaríamos. Así que en su lugar usamos sopladores de hojas”, dijo Jankowski.

“Así que aproximadamente un mes después de que ocurre el desove, estamos en la costa luciendo bastante graciosos, en realidad, usando estos sopladores de hojas de mochila y soplando a todos estos cangrejitos fuera de la carretera para tratar de reducir el impacto de los autos”, añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.