Vecinos recuperan decenas de cuerpos tras la operación más letal en Río de Janeiro

Vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron más de 40 cuerpos alineados en una plaza la mañana de este miércoles, un día después de la operación policial más sangrienta en la historia de la ciudad, constató la AFP.

Los cadáveres fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha. Hasta el momento no hay información oficial sobre si forman parte del balance de 60 presuntos criminales muertos que informó la víspera el gobierno de Rio.

Se trató de la mayor operación policial de Rio, con 2500 agentes movilizados, y estuvo destinada a actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares y densamente poblados.

ip-ll/app/mel