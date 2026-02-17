Veedor irlandés investiga a nombre de la UE imágenes sexualizadas de IA con Grok

El órgano de control irlandés para la protección de datos lanzó el martes una investigación sobre el chatbot Grok, del magnate Elon Musk, por generar imágenes sexualizadas con inteligencia artificial, en la última de una serie de reacciones internacionales en contra de esta herramienta.

La investigación se centra en las posibles violaciones de la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea por parte de la red social X, según un comunicado de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC).

Examinará "la presunta creación y publicación de contenido íntimo no consensual, potencialmente dañino o imágenes sexualizadas que involucren europeos, incluyendo niños" generado con Grok, agrega la DPC.

"El objetivo de esta investigación es determinar si X cumplió o no con sus obligaciones bajo la GDPR (...) con respecto a los datos personales procesados" de personas en la UE y su área económica.

Las operaciones europeas de X y sus oficinas tienen sede en Irlanda, donde la DPC es el principal regulador para aplicar las normas de la UE a la plataforma.

El comisionado adjunto de la DPC, Graham Doyle, afirmó que la entidad "ha estado en contacto" con X "desde que surgieron los primeros informes en los medios hace unas semanas sobre la supuesta capacidad de los usuarios de pedir a la cuenta Grok en X que genere imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos menores".

Como respuesta a la indignación por las imágenes ultrafalsas, algunos países anunciaron en enero que iniciaron investigaciones sobre Grok, aumentando la presión regulatoria, o incluso bloqueándolo totalmente.

La UE abrió su propia investigación sobre si X cumplió o no sus obligaciones legales bajo la Ley de servicios numéricos (DSA), diseñada para poner en regla a los gigantes de internet.

La plataforma X dijo el mes pasado que estaba restringiendo la generación de imágenes de Grok y modificándola para suscriptores de pago.

La regulación para grandes empresas estadounidenses de tecnología, incluyendo a X, ha estado en el centro de las crecientes tensiones entre la UE y Washington desde el regreso al poder del republicano Donald Trump.

La acción de la autoridad irlandesa ocurre a pesar de las repetidas amenazas estadounidenses de retaliación contra la aplicación de normas tecnológicas que el gobierno de Trump intenta presentar como ataques a la libertad de expresión y un trato injusto dirigido a empresas estadounidenses.

La DPC dijo que notificó de la apertura de la investigación a la red del magnate Elon Musk el lunes. Contactada por la AFP, X no había respondido hasta la noche del lunes.

La entidad ya había iniciado otra investigación por el uso de ciertos datos personales en X para el entrenamiento de sus modelos de IA, en particular de Grok.