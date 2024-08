Vega Gimeno: "Soñábamos estar en unos Juegos, pero ganar una medalla no estaba en nuestros planes"

La jugadora de la selección española de baloncesto 3x3 Vega Gimeno recordó que cuando empezó a jugar esta modalidad no era ni "olímpica" y que ganar una medalla como plata de este lunes en los Juegos Olímpicos no estaba en los "planes" del equipo, al tiempo que celebró haber apostado por esta disciplina que provocó que se enganchase "al baloncesto otra vez" como cuando era adolescente.

"Yo cuando empecé con esto no era ni disciplina olímpica, así que me siento muy orgullosa de haber evolucionado junto al 3x3 durante más de 10 años", advirtió Gimeno en zona mixta tras recibir la medalla donde recalcó que "el 3x3 es así, es extremo". "El equipo que está más fuerte mentalmente y más duro es el que consigue medalla", añadió.

La internacional recordó que aunque han "ganado ligas y copas a nivel de clubes", jamás se habían planteado algo como lo de este lunes por la noche. "Soñábamos estar en unos Juegos, pero ganar una medalla no estaba en nuestros planes. Era disfrutarlo y a ver dónde llegamos", comentó.

"Tenemos orden. En un mismo partido hay momentos arriba y abajo, hay que mantener la calma y la experiencia se nota", detalló sobre un disciplina que ha enganchado a la gente. "Según nos dicen, los datos de audiencia han sido muy buenos, esperemos que sea el do de pecho que necesita el 3x3, que tenga esa visibilidad y que se empiecen a hacer ligas", deseó Gimeno.

Y es que esta modalidad ha "alargado" su carrera y le ha hecho "mejor jugadora". "Está ese amor por el baloncesto que a lo mejor has perdido con los años, pero el 3x3 me enganchó otra vez como si tuviera 15 años. Me ha hecho muy feliz. Si planeo la retirada no me sale como esto", sentenció.

