Vehículo embiste multitud en carrera en Australia y hiere a nueve personas
Nueve personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una carrera en el sureste...
Nueve personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una carrera en el sureste de Australia, informó la policía.
El auto participaba en una carrera la noche del sábado cuando se lanzó contra una cerca y golpeó a una multitud de observadores en Walcha, unos 300 km al norte de Sídney.
Un hombre de 54 años resultó gravemente herido y otras tres personas de 20 a 75 años quedaron seriamente heridas, indicó la policía de Nueva Gales del Sur.
Agregó que el conductor había tenido una colisión sobre la pista momentos antes del accidente.
