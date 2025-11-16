LA NACION

Vehículo embiste multitud en carrera en Australia y hiere a nueve personas

Nueve personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una carrera en el sureste...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vehículo embiste multitud en carrera en Australia y hiere a nueve personas
Vehículo embiste multitud en carrera en Australia y hiere a nueve personas

Nueve personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una carrera en el sureste de Australia, informó la policía.

El auto participaba en una carrera la noche del sábado cuando se lanzó contra una cerca y golpeó a una multitud de observadores en Walcha, unos 300 km al norte de Sídney.

Un hombre de 54 años resultó gravemente herido y otras tres personas de 20 a 75 años quedaron seriamente heridas, indicó la policía de Nueva Gales del Sur.

Agregó que el conductor había tenido una colisión sobre la pista momentos antes del accidente.

oho/sst/mas/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”
    1

    Martín Caparrós: “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”

  2. Cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones de la Agencia de Discapacidad
    2

    La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

  3. El thriller que arrasa en Netflix con ocho episodios de pura adrenalina y misterio
    3

    Furor en Netflix: tiene ocho capítulos, está llena de suspenso y ya es un fenómeno mundial

  4. Dos campeones creíbles: ¿Qué tan bueno es “Bam” Rodríguez, el rival del “Pumita” Martínez?
    4

    Dos campeones creíbles para un desafío colosal: ¿Qué tan bueno es “Bam” Rodríguez, el rival del “Pumita” Martínez?

Cargando banners ...