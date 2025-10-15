Vehículo explota en las afueras de un centro comercial en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil

QUITO, 14 oct (Reuters) - Un vehículo explotó frente a un centro comercial en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, causando la muerte de una persona y varias heridas, informó el martes la Fiscalía, en un hecho que el gobierno calificó de "acto terrorista".

Un segundo vehículo con explosivos fue encontrado cerca, pero no detonó y fue neutralizado de inmediato, dijo el ministro del Interior, John Reimberg, añadiendo que la policía estaba realizando detonaciones controladas y recogiendo pruebas.

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", agregó en una publicación en X.

"La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista", señaló.

Las autoridades compartieron imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad que muestran el vehículo incendiándose con grandes llamas antes de la explosión.

El presidente Daniel Noboa impulsa una ofensiva militar contra grupos de crimen organizado, a quienes responsabiliza por los altos niveles de violencia y homicidios intencionales en el país andino.

"Quienes han perpetrado este acto de terrorismo los vamos a perseguir hasta debajo de las piedras, le vamos a dar cacería, los capturaremos y les caerá todo el peso de la ley", dijo el gobernador de la provincia de Guayas, Humberto Plaza, a la prensa.

Las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados de la zona mientras continúan las investigaciones. La explosión se produjo tras un incidente similar ocurrido el mes pasado, cuando un vehículo explotó frente a la cárcel regional de la ciudad. No se reportaron heridos.

La semana pasada, el coche del presidente Daniel Noboa fue atacado por manifestantes con piedras, rompiendo las ventanas al pasar a toda velocidad. (Reporte de Alexandra Valencia)