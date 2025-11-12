Veinte militares turcos mueren en accidente aéreo en Georgia

Veinte soldados turcos murieron en el accidente de un avión de carga militar en el este del vecino país de Georgia, anunció el miércoles el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Nuestros heroicos camaradas de armas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025 en el accidente de nuestro avión de carga militar C-130 que había despegado de Azerbaiyán para regresar a Turquía", dijo el ministro de Defensa, Yasar Guler, en un comunicado en la red social X junto a fotos de las 20 víctimas.

Las autoridades inicialmente no publicaron las posibles causas del accidente aéreo.

Los restos del avión fueron localizados al final de la tarde del martes, indicaron las autoridades turcas.

Videos aficionados filmados por testigos del percance muestran una aeronave que cae mientras gira. El aparato deja una estela de humo blanco antes de estrellarse a lo lejos.

En las imágenes, divulgadas por la prensa de Azerbaiyán, el avión se observa parcialmente desintegrado durante la caída.

El Ministerio del Interior de Georgia indicó que la aeronave cayó en la zona de Sighnaghi, a unos 5 km de la frontera con Azerbaiyán.

El control de tráfico aéreo de Georgia dijo que esta desapareció de su radar poco después de entrar a su espacio aéreo "sin transmitir una señal de socorro", y que fue alertado del accidente por los servicios de emergencia.

