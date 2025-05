¿"Vejete"? ¿"corrupto" e "incompetente"? Se intensifica la disputa entre Springsteen y Trump

Tienen algunas similitudes, Bruce Springsteen y Donald Trump: hombres de más de 70 años con hogares en Nueva Jersey y gran cantidad de simpatizantes entre hombres blancos estadounidenses de mediana edad y mayores. Y ambos, en aspectos muy diferentes, son el jefe.

Y eso es todo.

El veterano rockero, desde hace tiempo opositor político del presidente, se destacó la semana pasada como uno de los críticos culturales más prominentes de Trump con una crítica verbal desde un escenario británico.

Según suele hacer, Trump está contraatacando con fuerza. Llama a Springsteen "rockero vejete" e incluso está involucrando a Beyoncé en la disputa.

El lunes, el presidente planteó que Springsteen y Beyoncé deberían ser investigados para ver si las presentaciones que hicieron en nombre de su rival demócrata Kamala Harris a fines del año pasado representaron una donación de campaña ilegal.

Al abrir una gira en Manchester, Inglaterra, Springsteen dijo a su audiencia el jueves pasado que "el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de un gobierno corrupto, incompetente y traidor".

Añadió: "Esta noche pedimos a todos los que creen en la democracia y lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene".

Y comenzó el intercambio de insultos

Posteriormente Springsteen hizo referencia a un "presidente no apto y un gobierno rebelde" que "no tienen interés ni idea de lo que significa ser profundamente estadounidense".

A la mañana siguiente, Trump calificó a Springsteen de muy sobrevalorado. "Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, aún más importante, no es un tipo talentoso, solo un cretino insistente y desagradable," escribió en redes sociales.

"Este rockero vejete (su piel está toda atrofiada) debería mantener la boca cerrada hasta que regrese al país", expresó.

La noche siguiente, también en Manchester, Springsteen repitió sus críticas.

"No es una sorpresa cuáles son y han sido las inclinaciones políticas de Springsteen durante muchas décadas," dijo el veterano escritor de música Alan Light, autor de “Don't Stop: Why We (Still) Love Fleetwood Mac's Rumours”, un libro de próxima publicación. "Es alguien que ha hablado con franqueza en su música y sus acciones".

Las declaraciones de El Jefe esta semana mostraron que no tenía miedo de hablar "en un momento en que tantas personas e instituciones simplemente están cediendo", agregó Light.

Springsteen no es nuevo en este juego

No es la primera vez que Springsteen se pronuncia contra Trump, o contra un presidente republicano.

Cuando el expresidente Ronald Reagan hizo referencia al "mensaje de esperanza" de Springsteen en una escala de campaña durante el apogeo de la popularidad de la canción "Born in the USA" del rockero, Springsteen se preguntó si Reagan había escuchado su música y sus referencias a aquellos que se quedaron rezagados en la economía de la década de 1980. También ha tenido una relación en ocasiones difícil con Chris Christie, excandidato presidencial republicano y exgobernador de Nueva Jersey, fanático de su música.

Springsteen ha hecho campaña en favor de los opositores de Trump, incluida Harris a fines del año pasado. En 2020 dijo que "una buena parte de nuestro hermoso país, a mi parecer, ha sido hipnotizada a fondo, le ha lavado el cerebro un estafador de Queens".

Sabe que la referencia a ese distrito neoyorquino aún le dolía a un hombre que construyó su propia torre en Manhattan y ascendió a la presidencia. Trump suele quedarse en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Springsteen creció en Nueva Jersey —según habrá escuchado usted— y ahora vive en Colts Neck, en ese estado.

Trump no duda en atacar a los nombres musicales más destacados que se pronuncian en su contra, como Beyoncé y Taylor Swift. Pero el riesgo político podría ser menor; es menos probable que sus audiencias jóvenes y más femeninas sean representativas de la base principal de simpatizantes de Trump.

Durante su carrera, Springsteen le ha planteado temas políticos a su audiencia más allá de los respaldos a presidentes. El álbum de 1995 "The Ghost of Tom Joad" documentó de manera contundente las vidas de inmigrantes en apuros, entre ellos mexicanos y vietnamitas. Y su canción de 2001 "American Skin (41 Shots)" criticó los balazos propinados por policías de Nueva York a un inmigrante guineano desarmado llamado Amadou Diallo, lo que enfureció a algunos de los sectores de clase trabajadora de su base de seguidores.

Claramente, Springsteen tiene fanáticos conservadores y algunos que desearían que se mantuviera alejado de la política, observó Light. Aun así, "40 años después, es difícil imaginar qué piensan que sucedería" con Trump, agregó.

Aunque Trump se propuso referirse a la crítica que le hizo Springsteen en un espectáculo en el extranjero, él y la E Street Band no han actuado en Estados Unidos desde antes de las elecciones de 2024. Su gira del año pasado se centró mucho en temas de mortalidad, menos en política. Tiene varias fechas de gira europeas programadas este año hasta julio y no ha anunciado nuevos espectáculos en su país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.