Vela.- Cartagena se prepara para la llegada de The Ocean Race Europe de vela y llevará a cabo multitud de actividades

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El Puerto de Cartagena ya está realizando los últimos preparativos para acoger a finales de este mes de agosto a la flota de The Ocean Race Europe 2025, la regata de la clase IMOCA que conectará varios puntos del Viejo Continente, y para ello llevará a cabo multitud de actividades para dar a conocer esta competición. El puerto de la localidad murciana recibirá por primera en su historia a las siete embarcaciones participantes de esta regata y por ello ha preparado decenas de actividades para todas aquellas personas que quieran disfrutar de cuatro jornadas repletas de eventos relacionados con el mundo de la vela, el ocio y del cuidado de los mares. Según informaron este lunes los organizadores en nota de prensa, la llegada de los competidores, que saldrán de Portsmouth (Reino Unido) está prevista para el 23 agosto, y ese mismo día será el acto de la inauguración oficial del evento a partir de las 19.30 horas, con presencia de autoridades institucionales y del deporte para dar el pistoletazo de salida a cuatro días repletos de actividades de todo tipo. Entre estas estarán la visita de un cazaminas militar, actividades acuáticas para niños habilitadas en la cola de la Ballena, regatas, un espectáculo de Carthagineses y Romanos, charlas náuticas, experiencias gastronómicas y sobre medioambiente, una jornada de limpieza de playas y una paella gigante. Además, el público puede sumarse al programa 'Pit Lane' y disfrutar de un encuentro guiado y cercano con los mejores regatistas oceánicos y los barcos IMOCA más rápidos del planeta. Todas estas actividades tendrán lugar en el Ocean Live Park, con entrada gratuita, y cada jornada finalizará con conciertos de música y sesión de 'Djs'. "Se trata de un espacio abierto y gratuito, en el que los asistentes podrán ver de cerca los impresionantes IMOCA, subir a un simulador de navegación, adentrarse en el Dome de The Ocean Race o visitar la base de los equipos. Además, el domingo 25 de agosto se celebrará el Fan Day, con una sesión de firmas de pósters y encuentros con los regatistas, quienes compartirán sus experiencias de la regata", explica Patricio Rosa, director de la escala en Cartagena. Este reconoce que les hace "especial ilusión recuperar para Cartagena una regata de reconocido nombre internacional como es The Ocean Race". "Esto nos permite mostrar la Costa Cálida, la ciudad y el Puerto de Cartagena como un gran destino para la práctica de vela profesional, además de promocionar el deporte de la vela en la población local y mostrar el atractivo campo de regatas que presenta la bahía de Cartagena", subrayó. El evento, que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad Portuaria, concluirá el martes 26 de agosto con la salida de la siguiente etapa desde el puerto cartagenero con destino a la localidad francesa de Niza, la cual podrá seguirse a través de una gran pantalla ubicada en el Puerto.

