Vela.- El 29º TabarcaVela Diputación de Alicante supera el medio centenar de barcos

BARCELONA, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La regata TabarcaVela Diputación de Alicante llega a su 29ª edición con "grandes expectativas" y con una flota muy potente en una regata a caballo de los Trofeos de La Reina y Copa del Rey, con más de medio centenar de embarcaciones y con el objetivo de consolidarse como la regata de referencia en julio. El Real Club de Regatas de Alicante lo tiene todo preparado para acoger del 18 al 20 de julio a más de medio centenar de cruceros, en una regata incluida dentro del calendario de alto nivel de la RFEV y que contará con 70 barcos distribuidos entre las clases ORC 1, ORC 2, ORC 3, ORC 4, ORC 5/E y Go Out Consulting --esta última exclusivamente femenina--. Entre los barcos más destacados está el Pez de Abril (CN Villa de San Pedro) de José María Meseguer, que defiende título y que además llega a Alicante tras haber ganado hace pocas semanas el Campeonato del Mundo de ClubSwan42 en Punta Ala (Italia) y de haber sido tercero en el Trofeo de La Reina. El barco murciano es un fijo en la regata alicantina, y sin duda es el gran favorito en la clase ORC 1, donde se verá con los barcos más grandes de la flota como el Spaniard (RCR Alicante) de Juan Antonio Rodríguez o el Trabuco (RCN Torrevieja) de Carlos Beltri, entre otros. En ORC 2 el Ebury Sailing Team (Liga Naval Mar de Alborán) de Javier Sabiote y patroneado por Julio Bernardeu, ganó en la pasada edición del TabarcaVela y que tendrá como gran rival a una de las referencias del Real Club de Regatas de Alicante como es el Tanit 6 Medilevel de María José Valero y patroneado por Nacho Campos y que este año ha subido de la clase ORC 3 a ORC 2, con la misma tripulación y nuevo barco. En ORC 3 el Fala Pouco (RCN Torrevieja) de Andrés Manresa y con José Ballester a la caña, ganó en 2024, y recientemente ha sido el campeón absoluto del Trofeo de La Reina. Es sin duda el gran favorito en todas las quinielas. El Team Tac (RCN Dénia) de Gustavo Gastaldi y Mauricio Constanzo buscará el podio que se le escapó el año pasado. También encontramos a otro habitual como el Nemox-Bnfix (RCR Cartagena) de Antonio José Romero. En ORC 4 el Enewtec Ingeniería (CN La Isleta) de Francisco Miguel llega al TabarcaVela después de haber ganado en las últimas dos ediciones, el Dax (RCR Alicante) de Sergió Durá fue tercero en 2024 y también habrá que tener en cuenta para el podio el Ildemar IV (RCN Castellón) de Gonzalo Gordillo. En ORC 5 y Especial contará un año más con la flota más numerosa con 17 unidades y que realizarán regatas costeras en las jornadas del sábado y domingo. Los barcos del Real Club de Regatas de Alicante son mayoría donde el North Face de Miguel Vinches defiende el título. En la Go Out Consulting Women's Cup participan seis equipos en los monotipos J22. El Dorsia (RCR Alicante) de Núria Sánchez Nomdedeu siempre es la referencia. Los otros equipos femeninos participantes son el Madrid Navega (CINA) de Elena Raga -que el año pasado fueron segundas-, Torrevieja Women's (RCN Torreviela) de Elena García, Pinki Team (RCN Gran Canaria) de Cristina Martínez Doreste, un equipo del Club Náutico Altea y otro del Real Club de Regatas de Alicante. El viernes, primera jornada, las pruebas darán inicio a las 13.30 horas y el sábado y domingo a partir de las 12 del mediodía. La jornada intermedia del sábado tendrá como regata estrella de 31 millas náuticas la vuelta a la isla de Tabarca para las clase ORC 1, ORC 2, ORC 3 y ORC 4. El ganador de esta prueba se llevará el Trofeo Diputación de Alicante. La clase ORC 5/E realizará el sábado un recorrido costero y la Go Out Consulting Women's Cup pruebas barlovento-sotavento. La 29ª TabarcaVela Diputación de Alicante está organizado por el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV), y la colaboración de la Asociación Española de Clubes Náuticos (AECN) y la autorización de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV).

LA NACION España

servicio-de-noticias