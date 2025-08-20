Vela. El Biotherm mantiene el pleno en Matosinhos en la segunda etapa de The Ocean Race Europe

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

La flota de The Ocean Race Europe irrumpió esta mañana en Matosinhos tras dos días y medio de regata implacable y de nuevo liderando el 'Biotherm', por lo que el equipo de Paul Meilhat logra prolongar su pleno de victorias al sumar los siete puntos en juego en la puerta de paso puntuable de mitad de etapa.

Pero no fue fácil, ya que el Golfo de Vizcaya ofreció condiciones suaves, pero eso solo compactó aún más a la flota. Durante buena parte de la etapa, todos los barcos navegaron comprimidos en apenas unas millas, con cada trasluchada y cada cambio de vela amplificados al máximo.

Meilhat y su tripulación hicieron el movimiento decisivo en Cabo Finisterre, siendo los primeros en enganchar la nueva brisa por el lado oeste de la flota. Desde ahí apretaron y no soltaron el liderato.

"En el Golfo de Vizcaya íbamos de través con poco viento, así que eso fue bueno para nosotros y tomamos la ventaja justo antes de Finisterre. Nos mantuvimos al oeste de la flota y fue la estrategia perfecta", explicó Meilhat.

"Es cierto que fue diferente de la primera etapa. Aquí fue duro hasta el final. Incluso esta noche, el viento no era el esperado, hicimos varias trasluchadas y estaba muy rolón. Pero encontramos la solución para ir muy rápido y estamos muy contentos con el barco", agregó.

Por detrás, Paprec Arkéa protagonizó la remontada de la etapa. El equipo de Yoann Richomme había caído a la cola tras perder terreno en la puerta de marea frente a Bretaña, pero peleó hasta recuperar la segunda plaza, a 42 minutos de Biotherm.

Con seis puntos sumados en Matosinhos, Paprec Arkéa sigue firme en la pelea. Para Richomme, sus opciones de ganar por segunda vez The Ocean Race Europe siguen intactas.

"Creo que ahora el viento está cayendo un poco en el norte del recorrido. Va a ser duro para los que vienen detrás, así que es un buen resultado para nosotros", analizó.

El tercer puesto fue para Holcim-PRB, a 32 minutos de Paprec. Para la patrona Rosalin Kuiper, fueron los primeros puntos del evento tras el duro revés de la etapa inaugural. El paso por Matosinhos dio a los equipos tres horas para reagruparse antes de salir de nuevo hacia Cartagena.

Con 18 puntos logrados en todas las oportunidades de puntuación, Biotherm se escapa en la general. Mientras Team Malizia cruzaba en cuarta posición, el barco francés ya volvía a salir.

"Hasta Gibraltar probablemente será muy rápido en popa, así que es bueno tener ventaja ahora, porque no es el ángulo más rápido para Biotherm", dijo Meilhat.

"Ver a Biotherm salir justo cuando nosotros cruzábamos la línea fue duro para nosotros", admitió Will Harris, co-patrón de Team Malizia. "Pero puedo ver en las caras de todos que tienen muchas ganas de volver a salir. Mirando hacia Gibraltar, nada está asegurado. Creo que eso es lo que más nos motiva. Todavía hay muchas oportunidades de remontar", agregó.

A media tarde del miércoles, Allagrande Mapei Racing cruzó la línea de meta por delante de Canada Ocean Racing - Be Water Positive para iniciar su escala Fly By, mientras Team Amaala sigue navegando rumbo a Matosinhos, con una ETA prevista durante la noche. Desde Matosinhos, el resto de la etapa 2 continúa hacia el sur, pasando Lisboa y entrando en el temido embudo del Estrecho de Gibraltar antes del sprint mediterráneo hacia Cartagena.