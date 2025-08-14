Vela.- El 'Biotherm' sella su triunfo en la etapa 1 de The Ocean Race Europe y el 'Malizia' se recupera en Dover

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

La etapa 1 de The Ocean Race Europe 2025 ha concluido este jueves en condiciones soleadas pero cambiantes frente a la isla de Wight (Inglaterra), con el 'Biotherm' logrando una victoria convincente y el 'Team Malizia' arrebatando al 'Paprec Arkéa' la segunda posición gracias a una audaz jugada táctica en el estrecho de Dover.

La flota se preparaba para una llegada directa a Portsmouth, pero el miércoles por la noche la dirección de regata amplió el recorrido en 60 millas náuticas, añadiendo un circuito de dos vueltas frente a Bembridge Ledge. Esto obligó a los tres primeros equipos a enfrentarse a otro tramo de ceñida y popa antes de poder cruzar la línea de meta.

Para el equipo de Paul Meilhat, esa extensión fue un mero trámite y controló todo desde la salida en Kiel (Alemania), quedándose lejos de problemas y a mucha distancia de sus rivales. Ni siquiera el chubasco nocturno del miércoles, cuando entraron 25 nudos desde todas direcciones y obligó a arriar y volver a izar velas, hizo peligrar al 'Biotherm'.

Al llegar este jueves a Bembridge, tenía tanta ventaja que completó las vueltas sin amenazas. Con el siguiente barco reducido a un atisbo lejano en el horizonte, la tripulación de Meilhat podría haber navegado con calma hasta la llegada, pero siguió trimando y ajustando hasta el desenlace. A las 11.50 horas confirmó su triunfo de etapa con 9 puntos, sumando 7 por ganar y 2 por la puerta de paso puntuable de Kiel.

Detrás, el 'Malizia' y el 'Paprec Arkéa' luchaban aún por el segundo puesto. Durante la mayor parte de la etapa, el 'Paprec Arkéa' había defendido la tercera posición frente a los ataques de su oponente, pero la tripulación de Boris Herrmann el miércoles por la tarde se la jugó. Al acercarse a Dover, abandonó la ruta por el centro del canal y se pegó a la costa para evitar la fuerza total de la corriente contraria.

Era arriesgado porque la corriente es menor cerca de la costa, pero también el riesgo de quedarse sin viento es mayor. La jugada dio frutos de inmediato. En la hora posterior a virar hacia los acantilados, el 'Malizia' recuperó cinco millas y al anochecer estaban a solo media.

El 'Paprec Arkéa' respondió con una buena defensa, igualando cada virada del 'Malizia' durante la noche. A lo largo de varias horas se mantuvieron separados por apenas una milla, cubriéndose hasta el inicio del circuito de Bembridge hasta que una sola decisión cambió todo. Al detectar un role en la baliza de sotavento, el 'Malizia' trasluchó y el 'Paprec Arkéa' permitió la separación, pensando que era seguro.

Pero la maniobra favoreció al equipo alemán, que pasó delante y comenzó a aumentar lentamente su ventaja. En la meta, el 'Malizia' aseguró un segundo puesto decisivo y el 'Paprec Arkéa' acusó ese descuido.

Con la primera etapa completada, el 'Biotherm' suma 9 puntos y se coloca en una posición fuerte del campeonato.

La remontada del Malizia le da 6 puntos, empatando con el Paprec Arkéa, que añadió 1 punto por la scoring gate de Kiel a sus 5 por el tercer puesto.