Vela: El equipo español de SailGP busca asaltar el podio en Cádiz y acercar la Gran Final

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El equipo español de SailGP apura este fin de semana en casa en la penúltima parada de la temporada 2025, el DP World Spain Sail Grand Prix/Andalucía-Cádiz, sus opciones de asaltar el podio de la competición y llegar a la Gran Final de Abu Dabi para tratar de revalidar el título de campeón.

La cita en aguas gaditanas, que se disputará el sábado y el domingo a partir de las 15.30 horas, será la última prueba en Europa y la penúltima del curso. En estos momentos, el F50 pilotado por Diego Botín, vigente campeón, es cuarto en la clasificación general del campeonato, a solo tres puntos de la tercera plaza, la última que da acceso a la Gran Final de noviembre.

Ahora, el reto de España, que acumula 70 puntos, se supera a Nueva Zelanda de Peter Burling, con 73, y que se ha erigido como uno de los barcos más sólidos hasta el momento. Con 75 unidades se encuentra Gran Bretaña de Dylan Fletcher, mientras que Australia de Tom Slingsby lidera el campeonato con 76.

El piloto del equipo español de SailGP, Diego Botín, reconoció que es "increíble" tener la oportunidad de asaltar el podio en Cádiz. "Nos sentimos como en casa. Vamos a hacer todo lo posible para rendir al máximo este fin de semana delante de nuestra afición. Tenemos que centrarnos en hacer buenas carreras, sin mirar atrás para ver qué hacen los demás", indicó.