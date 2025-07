Vela.- España sigue tercera en la clasificación general de SailGP después de su sexto puesto en Portsmouth

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El Spain Team, pilotado por Diego Botín, se mantiene tercero en el Rolex SailGP Championship con 51 puntos tras haber acabado este domingo en la sexta posición del Gran Premio de Gran Bretaña, séptima prueba del calendario y que ha ganado el New Zealand Team por delante del Emirates GBR. Los Gallos encararon el segundo día en aguas de Portsmouth con la necesidad de hacer tres buenas carreras para acceder a la final. En la primera de ellas, el barco dirigido por Botín volvió a rozar el podio tras una buena salida, pero se conformó finalmente con un quinto puesto. Eso complicó aún más la remontada porque los rivales directos de Los Gallos, a excepción de Suiza, quedaron por delante del F50 Victoria. En la segunda carrera del domingo pasó de todo. Estados Unidos, que no había podido salir en la primera carrera debido a un problema técnico, no llegó a tiempo y se quedó fuera; y el Emirates GBR, penalizado por otro percance, se vio en la misma situación con todo por decidir. Suiza estuvo a punto de estrellarse contra un velero que se metió en el campo de regatas. Tras ese momento surrealista, y con la mitad de los F50 asimilando lo que ocurría, España y Australia tomaron la delantera y abrieron camino rumbo a la primera boya. Fue entonces cuando los jueces decidieron paralizar la carrera y volver a empezar. Ahí se acabó el objetivo de Los Gallos debido a que, después del relanzamiento de la carrera y habiendo tomado una boya, su navío pinchó; no pudo acabar la manga y por ello tampoco puntuó. Luego, de milagro, compitieron en la última carrera del fin de semana y terminaron octavos. Los neozelandeses encabezan ahora el Rolex SailGP Championship con 54 puntos, dos más que Australia (52) y tres más que España (51). El Emirates GBR ocupa la cuarta plaza con 50 y todo sigue en un puño de cara a la próxima parada, en Sassnitz (Alemania) del 16 al 17 de agosto.