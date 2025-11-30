Vela.- Gran Bretaña releva a España como campeona de SailGP

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Emirates GBR se ha proclamado nuevo campeón del Rolex SailGP Championship después de imponerse este domingo en la final en Abu Dabi a la Australia de Tom Slingsby y la Nueva Zelanda de Peter Burling, y releva a España, que se quedó a cinco puntos de disputar la gran final, como ganadora del trofeo.

En la primera de las dos mangas del día, los 'Gallos' burlaron el marcaje australiano y completaron una buena salida, relegando a los de Tom Slingsby a la última posición. Sin embargo, el equipo de Diego Botín no consiguió escalar puestos. En la segunda manga, terminó en el tercer puesto y se quedó sin final.

"Hemos peleado hasta la última prueba, soportando la presión de un equipo como Australia, tres veces campeón de la liga. Podemos estar orgullosos. Ha sido un final de temporada duro, pero los aprendizajes que nos llevamos nos dan fuerza a todos para la próxima temporada", indicó Botín.

En la final, a pesar de una excelente salida de Australia y de que los líderes se fuesen relevando, Gran Bretaña logró imponerse para alzar su primer título de Rolex SailGP. La sexta temporada arrancará en Perth (Australia) los próximos 17 y 18 de enero de 2026.