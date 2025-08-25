Vela.- Helly Hansen presenta en Cartagena la chaqueta náutica de invierno en The Ocean Race Europe 2025

CARTAGENA (MURCIA), 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La marca especializada en ropa para los deportes náuticos y de invierno Helly Hansen ha presentado este lunes en Cartagena, meta de la tercera etapa de la segunda edición de la regata The Ocean Race Europe, la chaqueta con aislamiento de forro polar Polartec y tecnología H2Flow 'Aegir H2Flow' Midlayer Sailing Jacket para hombre para navegar en los meses de invierno.

En una presentación en el restaurante el '43', en la entrada del village de la regata en el puerto cartagenero, los responsables de Helly Hansen hablaron de la vinculación con The Ocean Race y de las novedades como esta capa intermedia de membrana, ligera, cálida, impermeable y transpirable, que cuenta con la tecnología de vanguardia Helly Tech Professional.

Precisamente, la membrana creada con Helly Tech Professional resguarda del viento y mantiene seco, mientras que la combinación de aislamiento en forro polar Polartec y tecnología H2Flow evita pasar frío en alta mar y facilita la ventilación.

En cuanto al diseño, la Aegir H2Flow Midlayer Sailing Jacket cuenta con mangas raglán, puños ajustables y costuras mínimas para garantizar una total libertad de movimientos. Para una mayor comodidad en invierno, incorpora un cuello de gran protección y bolsillos calientamanos realizados con material reciclado.

Con un peso de 670 gramos y un precio de 350 euros, es la última novedad de la empresa fundada en Noruega en 1877, que visten más de 55.000 profesionales, entre ellos deportistas olímpicos y personal de más de 200 estaciones de esquí, y que es el proveedor oficial de The Ocean Race hasta 2031. Además, en la edición continental de este año equipa a las tripulaciones del Team Amaala y Canada Team Be Water Positive.