Vela: una espectacular colisión envía dos barcos de vuelta a Kiel en el inicio de The Ocean Race Europe

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Holcim PRB y Allagrande MAPEI Racing sufrieron una contundente colisión este domingo que marcó el inicio de The Ocean Race Europe en Kiel, Alemania, aunque ambas tripulaciones pudieron volvieron al muelle a salvo, en el triunfo de Biotherm.

"Me entristece estar de vuelta. Sobre todo porque el equipo hizo un gran esfuerzo y solo hicimos una milla de carrera. Es una lástima para nuestro competidor también. No estamos solos en esta historia. Estamos revisando el barco. Seguro que no nos rendiremos hasta que no haya ninguna posibilidad. No parece fácil, pero ya veremos", dijo Ambrogio Beccaria, patrón del Allagrande MAPEI Racing.

"Tuvimos que suspender la regata debido a daños en el casco. Es muy decepcionante para todo nuestro equipo. Vamos a evaluar la situación, ver qué puede pasar y elaborar un plan a partir de ahí. Ahora mismo estamos centrados en preparar el barco, repararlo lo antes posible y estar en la línea de salida, con suerte, en Portsmouth", afirmó el jefe del Team Holcim PRB, Rosalin Kuipe.

El Biotherm lideró la potente flota IMOCA a través de la puerta de puntuación del faro de Kiel para hacerse con los primeros puntos en juego en The Ocean Race Europe. Paprec Arkea le seguía de cerca y se llevó un puntos por dos del ganador. También cabe destacar el sólido debut de Canada Ocean Racing - Be Water Positive, tercero por delante del Team Malizia y el Team Amaala.

Ahora, la flota apunta al norte. Por delante esperan parques eólicos, corrientes y el paso bajo el Puente del Gran Belt (Dinamarca). The Ocean Race Europe no ha hecho más que empezar.