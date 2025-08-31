Vélez Sarsfield, líder tras golear a Lanús en liga argentina

BUENOS AIRES, 30 ago (Reuters) - Vélez Sarsfield se ubicó como líder del torneo de primera división del fútbol argentino al golear el sábado 3-0 como local a Lanús en el marco de la séptima jornada.

Con su tercer triunfo seguido, Vélez llegó a 14 puntos en la tabla de posiciones de la Zona B, dos por encima de los escoltas River Plate y San Lorenzo de Almagro.

"Estamos contentos porque hicimos un buen partido de principio a fin, y vamos encontrando una regularidad que queremos", dijo el mediocampista de Vélez, Rodrigo Aliendro, a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, los goles del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto los anotaron Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo a los minutos 22, 50 y 53.

Por su parte, Huracán rescató un empate 0-0 en su visita a San Lorenzo en un partido que jugó con un hombre menos desde los 26 minutos del primer tiempo, en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

"Se hace difícil jugar con diez e incomoda, pero nos ordenamos y seguimos adelante", dijo el DT de Huracán, Frank Kudelka, en rueda de prensa.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza volvió a la victoria luego de tres partidos al vencer 2-1 como local a Argentinos Juniors pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 63.

Los goles del conjunto local los anotaron Fabrizio Sartori y Matías Fernández a los minutos 5 y 17, mientras que Hernán López Muñoz convirtió a los 10 para Argentinos.

En otros partidos del sábado, Central Córdoba venció 2-0 como local a Estudiantes, mientras que Sarmiento - Rosario Central fue suspendido por cuestiones climáticas en el entretiempo cuando empataban 0-0.

El viernes, Barracas Central superó 2-1 a Newell's Old Boys y Banfield ganó 1-0 a Tigre, en tanto que Instituto de Córdoba e Independiente de Avellaneda igualaron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo, Editado por Eliana Raszewski)