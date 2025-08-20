Vélez Sarsfield vence 2-0 a Fortaleza y consigue primer boleto a cuartos de final de Libertadores

Vélez Sarsfield se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer el martes 2-0 a Fortaleza.

Luego del empate 0-0 en el partido de ida, el equipo argentino se impuso con los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván en el primer tiempo.

“Fue una noche hermosa. Estamos muy felices por dar un paso más”, comentó Carrizo.

Vélez, campeón de la Libertadores, en 1994, se metió por octava ocasión entre los ocho mejores del torneo y enfrentará en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Racing y Peñarol (0-1 en la ida), que jugaban más tarde en Buenos Aires.

La jornada de octavos de final se completaba con el duelo entre Sao Paulo y Atlético, que igualaron sin goles en el primer compromiso.

Bajo una intensa lluvia en el estadio José Amalfitani, de Buenos Aires, Vélez se adelantó a los siete minutos con un tanto de Carrizo, quien marcó con un cabezazo luego de un centro de Elías Gómez.

“Salimos a ganar y, gracias a Dios, se dieron los goles de entrada. Nos habíamos preparado para hacerlo”, agregó Carrizo, atacante de 19 años.

Carrizo llegó a cinco gritos en el certamen e igualó en la tabla de máximos artilleros a Alan Patrick (Internacional), José López (Palmeiras), Ramiro Vaca (Bolívar) y Hernán Barcos (Alianza Lima).

En la fase de grupos, Carrizo le había anotado a Peñarol, Olimpia –dos veces– y San Antonio Bulo Bulo.

Vélez aumentó la ventaja a los 28 minutos tras un error en la salida de Deyverson, que fue aprovechado por Galván.

Luego de una gris actuación en el primer tiempo, el entrenador de Fortaleza, Renato Paiva, movió su banquillo en el descanso al reemplazar a los delanteros Deyverson, Breno Lopes y Marinho.

Paiva no ha logrado mejorar la situación de Fortaleza, que ocupa puestos de descenso en el campeonato brasileño y suma seis presentaciones sin ganar con el técnico portugués.

El cuadro brasileño amenazó a los 58 con un remate al travesaño de Lucca Prior.

Vélez, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, quien ganó cuatro veces la Libertadores como jugador de Boca Juniors entre 2000 y 2007, supo mantener el resultado con orden y no sufrió ante los ataques de Fortaleza.