Velocista bielorrusa tiene nueva vida con Polonia tras desertar hace tres años en Tokio

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Hace tres años, los Juegos Olímpicos de Krystsina Tsimanouskaya terminaron en un dramático conflicto en un aeropuerto de Tokio.

Tsimanouskaya está de vuelta en los Juegos Olímpicos de París representando a otro país.

“Mi objetivo número uno era salir y correr exactamente ese evento que no pude correr en Tokio”, dijo Tsimanouskaya a The Associated Press, el jueves, después de completar su última carrera de los Juegos Olímpicos de París, el relevo 4x100 metros con el equipo de Polonia.

Un incidente diplomático estalló en los Juegos de Tokio cuando el equipo de Bielorrusia envió a Tsimanouskaya al aeropuerto y ella pidió ayuda a la policía japonesa. Había criticado a los entrenadores de Bielorrusia después de que intentaran obligarla a participar en el relevo 4x400, que nunca antes había corrido.

Se le prohibió correr su carrera preferida, los 200, y dijo que las autoridades bielorrusas intentaron obligarla a abordar un vuelo antes de que la policía interviniera.

Tsimanouskaya recibió ayuda para trasladarse a Polonia, país que ahora representa y por el que corrió en París sus 200 metros preferidos y el relevo 4x100.

Tsimanouskaya perdió en la ronda de repechaje de los 200 metros y se perdió la final de relevos por 22 centésimas de segundo el jueves.

AP