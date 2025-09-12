Velocista estadounidense Erriyon Knighton es suspendido cuatro años por dopaje

El velocista estadounidense Erriyon Knighton, doble medallista mundial en los 200 metros, fue suspendido por cuatro años tras haber dado positivo el año pasado por una sustancia prohibida, anunció este viernes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Requerido por la Agencia Mundial Antidopaje y World Athletics, el TAS invalidó la decisión tomada en junio de 2024 por un tribunal de arbitraje estadounidense, que había absuelto al atleta al acreditar la tesis de la contaminación alimentaria.

Medallista de bronce en el Mundial de 2022 y de plata en el Mundial de 2023, el velocista de 21 años había dado positivo el 26 de marzo de 2024 por epitrenbolona, un esteroide anabólico, durante un control realizado fuera de competición.

Había sido suspendido provisionalmente del 12 de abril al 19 de junio de 2024 -periodo descontado de su sanción de cuatro años, precisa el TAS-, antes de alegar con éxito una contaminación involuntaria por consumir carne de res.

Gran esperanza del atletismo estadounidense, Knighton disputó los Juegos de París y fue cuarto en los 200 m, antes de que la autoridad mundial antidopaje y World Athletics apelaran reclamando una suspensión de cuatro años.

Tras la audiencia en Lausana los pasados 23 y 24 de junio, los árbitros del TAS consideraron "que no había ninguna prueba" de que el positivo se hubiera dado por una contaminación alimentaria.

Knighton no se había clasificado para el Mundial de Tokio, que comienza el sábado.

cfe/pm/dr