Velocista jamaicano cree que Lewis Hamilton, fan de "Jamaica bajo cero", tendría éxito en un trineo

Por Alan Baldwin

AMPEZZO, Italia, 16 feb (Reuters) - El velocista jamaicano Tyquendo Tracey cree que Lewis Hamilton sería un buen piloto olímpico de bobsleigh si el siete veces campeón de Fórmula Uno quiere buscar emociones fuertes una vez que cuelgue el casco.

Tracey está labrándose su propia carrera deportiva paralela en los Juegos de Milán-Cortina con el equipo jamaicano de bobsleigh de cuatro hombres, cuya historia se remonta a la tripulación de "Cool Runnings" (Jamaica bajo cero), los héroes de una de las películas favoritas de Hamilton.

A sus 41 años, Hamilton podría no ser tan rápido empujando el trineo como Tracey, dos veces campeón nacional de pista y que ha corrido los 100 metros en menos de 10 segundos, que puede presumir de ser el atleta natural más rápido de los Juegos, pero la conducción podría ser una de las fortalezas del piloto de Ferrari.

"Creo que (Hamilton) lo haría bien", dijo Tracey, aficionado a la F1, a Reuters Television.

"Cuando ves a gente como Lewis Hamilton tomar curvas a 320-400 kilómetros por hora, sabes que tiene el ojo necesario para maniobrar un trineo (...) así que, personalmente, creo que lo haría muy bien".

Un bobsleigh olímpico de cuatro personas puede alcanzar unos 150 kilómetros por hora.

Hamilton, cuyos abuelos paternos llegaron a Gran Bretaña desde la isla caribeña de Granada, ha hablado a menudo de la influencia de la película "Jamaica bajo cero", que mostraba a atletas negros irrumpiendo en un deporte dominado por los blancos, una historia similar a sus propios comienzos en el automovilismo.

Más recientemente, Hamilton también ha expresado su interés por el bobsleigh.

"Si tuviera que practicar un deporte olímpico de invierno, sería el bobsleigh", dijo en un video reciente del equipo Ferrari en el que reflexionaba sobre los Juegos Olímpicos de su país. "Siempre he querido practicar el bobsleigh".

"No hay equipo de Granada, así que quizá llevaría a mi mejor amigo Jan y luego buscaría a un par de personas más de Granada para crear un equipo de bobsleigh", agregó.

Tracey dijo que Hamilton, el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula Uno y el primer campeón negro, era un modelo a seguir.

"Vi la nueva película sobre la Fórmula Uno que produjo Lewis. Y, después de hacerlo, empecé a prestar más atención a la Fórmula Uno", añadió. "Es mi hombre. En cierto sentido, es de los míos. Por eso, automáticamente se ha convertido en un modelo a seguir para mucha gente, simplemente por su origen, por quién es". (Reporte de Alan Baldwin; contribución de Ilze Filk y Marta Fiori; edición en español de Javier López de Lérida)