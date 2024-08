Velocista mexicana Cecilia Tamayo se despide de París con sentimientos encontrados

SAINT-DENIS, Francia (AP) — La mexicana Cecilia Tamayo terminó su participación en los Juegos Olímpicos de París con sentimientos encontrados: no podía estar feliz con su resultado, pero sí con lo que su participación representó para el atletismo de su país.

Tamayo marcó un tiempo de 23.65 segundos en los 200 metros y terminó en el último puesto de su serie clasificatoria.

“Me quedé un poco corta, usualmente corro mejor los 200. La verdad tenía más nivel, pero son detalles y uno tiene que aprender de estas carreras”, dijo Tamayo a The Associated Press. “Con estos resultados se enciende más el fuego para querer mejorar”.

Tamayo tuvo un titubeo en la salida y corrió detrás de sus compañeras en la eliminatoria. Aunque intentó cerrar fuerte no le alcanzó.

“Sigo asimilando todo, acabo de correr, hay que buscar esa retroalimentación y pensarlo un poco”, dijo la mexicana. “Hubo detalles en la salida y en la recta que pudieron ser mejor, pero esto es un trabajo en proceso”.

La velocista de 27 años dijo que se pondrá a trabajar en esos detalles con el legendario Carl Lewis, a quien conoció cuando estudió en la Universidad de Houston y donde el “Hijo del Viento” se convirtió en su entrenador.

“Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos fue cuando comencé a entrenar con él, ha sido un gran proceso. Día a día aprendo cosas, me caigo y me levanto”, añadió. “Uno nunca deja de aprender cosas cuando estás frente a alguien así. Eso me emociona muchísimo”.

Tamayo siente que está a tiempo de pensar en competir en otros Juegos Olímpicos — en Los Ángeles 2028 — para buscar mejorar lo que consiguió en París.

“Todavía faltan cuatro años en los que pueden pasar muchas cosas, pero por ahora mi meta y mi idea es ir a Los Ángeles”, indicó.

Contó que su pasión por la velocidad comenzó viendo los Juegos Olímpicos por televisión cuando tenía seis años, inspirada por muchas atletas y sabe que sus logros, aunque menores en las justas, pueden inspirar a otras niñas en su país.

“Es importante el poder abrir puertas y enseñar que con disciplina, trabajo, mentalidad y dedicación puedes lograr las metas”, añadió. “Hay días que estás tan enfocado que se te olvida, pero hay otros que sabes que inspiras a la gente, yo amo lo que hago y el ser una inspiración para alguien me da mucha alegría”.

Con su sola participación en los 100 y 200, Tamayo se convirtió en la primera mexicana en hacerlo desde que Esperanza Girón lo hiciera en los Juegos Olímpicos de México 1968.

En atletismo de justas veraniegas, México acumula 11 medallas. Diez de ellas son en marcha atlética y la única en velocidad la ganó Ana Guevara, con una plata en los 400 metros en Atenas 2004.

“Se logró hacer historia por México, es algo positivo y no me detiene para querer más”, añadió Tamayo. “No es el final, ni el principio, es sólo un paso más hacia dónde quiero llegar”.

