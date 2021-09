Velodyne exhibe soluciones de lidar y software de avanzada para sistemas de transporte inteligentes y aplicaciones móviles en IAA Mobility

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 4, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) demostrará sus tecnologías innovadoras de lidar en IAA Mobility (pabellón B3, stand A75) del 7 al 12 de septiembre en Múnich. Velodyne exhibirá su liderazgo en tecnología y su amplia cartera de productos en sensores lidar y software. Las soluciones de Velodyne potencian aplicaciones autónomas que favorecen una movilidad, infraestructura y protección seguras, sostenibles y accesibles.

Velodyne ofrecerá un evento para la prensa en su stand en IAA Mobility el 6 de septiembre de 1:15 a 1:30 p. m. Los ejecutivos de Velodyne destacarán el modo en que las soluciones de Velodyne brindan el desempeño, el alcance y la confiabilidad para potenciar las aplicaciones móviles y la infraestructura de última generación de sus clientes. También analizarán la cartera de sensores compactos en estado sólido de Velodyne, que se pueden empotrar para una integración pulcra y elegante en aplicaciones de robótica y vehículos.

“En IAA Mobility, mostraremos cómo los sensores y el software de Velodyne satisfacen una amplia gama de requisitos de clientes para potenciar la movilidad segura y la infraestructura de ciudades inteligentes en todo el mundo”, señaló Erich Smidt, vicepresidente para Europa de Velodyne Lidar. “En nuestro stand también contaremos con socios que van a la vanguardia en el lanzamiento al mercado del futuro de las soluciones autónomas. Tanto NI como Seoul Robotics son líderes reconocidos por brindar soluciones de alta calidad con el objetivo de mejorar la vida de las personas y aumentar la seguridad en nuestras comunidades”.

Socios exhiben soluciones basadas en lidar

NI, desarrollador de sistemas de pruebas automatizadas y de medición automatizada, será coexpositor en el stand de Velodyne. NI exhibirá simulaciones optimizadas para sensores lidar de Velodyne que se pueden utilizar para desarrollar y probar sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y funciones para vehículos autónomos (autonomous vehicles, AV). Las soluciones de simulación de NI facilitan la integración de los sensores de Velodyne a las soluciones de vehículos, lo que logra un lanzamiento al mercado más rápido y mejora la seguridad del vehículo. NI demostrará cómo su software de simulación monoDrive para AV utiliza la tecnología de lidar de Velodyne para crear gemelos digitales y proporciona modelos de sensores basados en la Física para los sensores lidar de Velodyne.

“Nuestras capacidades de simulación de lidar y ADAS posibilitan un más rápido desarrollo e implementación de soluciones de ADAS y AV que utilizan sensores de Velodyne. La tecnología real a virtual de monoDrive de NI proporciona una solución de principio a fin para recopilar datos de la vida real a partir de cámaras, lidar y sistemas GNSS para crear gemelos digitales de alta fidelidad que ayudan a acelerar el desarrollo de ADAS y AV”, señaló Jeff Phillips, director de Comercialización para la unidad de negocio de Transporte de NI. “La combinación de los sensores de alto rendimiento de Velodyne y nuestras capacidades de simulación y validación permite a los desarrolladores probar y validar soluciones en una gran variedad de condiciones antes de que lleguen a la carretera”.

Seoul Robotics, socio de Automated with Velodyne, demostrará en el stand de Velodyne su motor de percepción de IA para los sensores lidar de Velodyne que proporciona detección, clasificación, seguimiento y predicción de objetos en tiempo real para sistemas autónomos. El motor de IA puede potenciar automóviles autónomos, además de aplicaciones para ciudades inteligentes y sistemas de monitoreo de parámetros avanzados para instalaciones. El software de percepción SENSR™ de Seoul Robotics incluye un motor de IA totalmente optimizado para utilizar la cartera de sensores lidar de Velodyne, incluidos el Puck™, Ultra Puck™ y Alpha Prime™.

Velodyne destaca sensores y software de alto desempeño

Entre los productos de Velodyne que se exhibirán en IAA Mobility se encuentran los siguientes:

Velarray H800, un sensor de estado sólido diseñado para un rendimiento de grado automotriz y construido utilizando la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (micro-lidar array, MLA) patentada de Velodyne. Con una percepción combinada de largo alcance y un amplio campo de visión, este sensor está diseñado para una navegación segura y para evitar las colisiones en los ADAS y en las aplicaciones de movilidad autónoma. Puede habilitar funciones de asistencia avanzada al conductor, como el control de crucero adaptativo (Adaptive Cruise Control, ACC), la asistencia para mantenerse en el carril (Lane Keep Assist, LKA) y el freno automático de emergencia para peatones (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB). El factor de forma compacto e integrable del Velarray H800 está diseñado para encajar perfectamente detrás del parabrisas de un camión, autobús o automóvil, o para montarse perfectamente en el exterior del vehículo.

Velarray M1600, un innovador sensor lidar de estado sólido diseñado para uso en aplicaciones robóticas móviles. El sensor está hecho con MLA de Velodyne y proporciona una excepcional percepción de campo cercano para una navegación segura. El Velarray M1600 permite que los robots de entrega móviles y de última milla sin contacto funcionen de forma autónoma y segura, sin intervención humana. Este sensor compacto y duradero se puede implementar en una amplia variedad de entornos y condiciones climáticas, lo que permite un uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Velabit™, el sensor más pequeño de Velodyne, que ofrece nuevos niveles de versatilidad y asequibilidad a la percepción lidar 3D. Este sensor lidar compacto y de rango medio es altamente configurable para casos de usos especializados y puede incorporarse casi en cualquier lugar dentro de vehículos, robots, vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) e infraestructura. El Velabit, de estado sólido, promueve la misión de Velodyne de hacer que los sensores lidar 3D de alta calidad sean fácilmente accesibles para todos.

Vella™, el innovador software ADAS de Velodyne basado en el sensor de vista direccional Velarray. Vella, ampliamente superior a los enfoques existentes que utilizan cámara + radar, revolucionará las funciones de asistencia al conductor que ofrece actualmente el mercado, incluidas ACC, LKA y PAEB. El kit de desarrollo de Vella ( Vella Development Kit, VDK) permite que las empresas utilicen las capacidades del software Vella en sus soluciones autónomas. El VDK ayuda a las empresas a utilizar sus recursos de desarrollo de forma más eficiente al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para integrar los sensores lidar 3D en las aplicaciones.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

