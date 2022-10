Velodyne Lidar adquiere la empresa de software de IA Bluecity

SAN JOS脡, California--(BUSINESS WIRE)--oct. 4, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha anunciado la adquisici贸n de Bluecity, una empresa de software de inteligencia artificial (IA) con sede en Montreal cuyas soluciones de pr贸xima generaci贸n basadas en la medici贸n y detecci贸n de objetos con l谩ser (lidar, por sus siglas en ingl茅s) resuelven problemas de seguridad, tr谩fico e infraestructura. Con esta adquisici贸n se refuerza el compromiso de Velodyne de promover el 茅xito de sus clientes mediante el suministro de soluciones de visi贸n aut贸noma basadas en IA, l铆deres en el sector. Seg煤n las previsiones, la incorporaci贸n de Bluecity no afectar谩 a los gastos de explotaci贸n ni al uso de efectivo. Los equipos ejecutivo, de desarrollo de software y de ventas de Bluecity se unir谩n a Velodyne.

Velodyne y Bluecity colaboran desde hace a帽os para ofrecer soluciones basadas en lidar para aplicaciones de ciudades inteligentes. La soluci贸n de infraestructura inteligente ( Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne conjuga sus galardonados sensores lidar con el software de inteligencia artificial de Bluecity. Esta IIS ofrece un control y an谩lisis del tr谩fico que mejoran la seguridad y la eficiencia de las carreteras, adem谩s de ayudar a las ciudades a planificar sistemas de transporte m谩s inteligentes y ecol贸gicos. Este sistema se ha desplegado en cuatro continentes con 74 instalaciones, entre ellas las de California, Colorado, Florida, Nueva Jersey, Maryland, Texas, Nevada y Michigan, y las de Canad谩, China, Emiratos 脕rabes Unidos, India, Finlandia, Alemania y Australia.

芦Es una gran satisfacci贸n para nosotros dar la bienvenida a Bluecity como miembros de pleno derecho del equipo de Velodyne. Este grupo de innovadores de excepcional talento cuenta con un software de an谩lisis e inteligencia artificial innovador que complementa perfectamente nuestros sensores lidar y el software Vella禄, coment贸 el Dr. Ted Tewksbury, director ejecutivo de Velodyne Lidar. 芦La respuesta de los clientes a las soluciones de sistemas basados en lidar de Velodyne ha sido extraordinariamente positiva. Los clientes utilizan nuestro lidar y los an谩lisis impulsados por la IA para obtener informaci贸n comercial y mejorar la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad del transporte de maneras que nunca fueron posibles con las c谩maras tradicionales o el radar solamente. Nuestra adquisici贸n de Bluecity afirma a煤n m谩s que un enfoque de soluciones de sistema que integre software y hardware es una ventaja competitiva importante para Velodyne en todos nuestros mercados finales禄.

芦Bluecity conf铆a plenamente en la visi贸n de Velodyne de ser el proveedor l铆der de sistemas de visi贸n aut贸noma impulsados por IA禄, declar贸 el Dr. Asad Lesani, cofundador y director ejecutivo de Bluecity. 芦Nuestra experiencia con los sensores lidar de clase mundial de Velodyne ha demostrado el poder que sus soluciones pueden aportar para hacer que las comunidades sean m谩s seguras y eficientes. Para nuestro equipo es una gran satisfacci贸n formar parte de Velodyne禄.

Velodyne ampl铆a su cartera de soluciones integrales

Velodyne seguir谩 ampliando las capacidades de su soluci贸n de infraestructura inteligente, lo que incluye la monitorizaci贸n de flujos de personas y veh铆culos para crear una gama de nuevas soluciones de infraestructura completa para aplicaciones como estacionamientos, comercios, casinos y estadios. Seg煤n Yole Intelligence, parte de Yole Group, el mercado de infraestructuras inteligentes para lidar crecer谩 de 108 millones de d贸lares en 2021 a 1100 millones en 2027 1. Para abastecer estos mercados en crecimiento, Velodyne integrar谩 el robusto software de IA y an谩lisis de Bluecity, entregado en un modelo de Software como Servicio (SaaS), con el software de percepci贸n lidar Vella de Velodyne. Dicha integraci贸n facilitar谩 la creaci贸n de nuevas soluciones de software basadas en lidar de Velodyne para la industria, la rob贸tica y la infraestructura inteligente, lo que permitir谩 acelerar el tiempo de comercializaci贸n por parte de los clientes que ofrecen sistemas de visi贸n aut贸noma a estos mercados.

El software Vella traduce los datos de lidar en informaci贸n procesable para que los sistemas aut贸nomos puedan observar y comprender los entornos en los que operan. Con los datos en tiempo real de Vella, los sistemas aut贸nomos pueden tomar decisiones y emprender acciones, como que un robot o un veh铆culo se desplacen de forma segura, y proporcionar an谩lisis, por ejemplo, una soluci贸n de tr谩fico que ayude a las comunidades a comprender las causas fundamentales de los choques casi fortuitos, de los sem谩foros en rojo y de otros comportamientos de los usuarios de la carretera.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marc贸 el inicio de una nueva era en la tecnolog铆a aut贸noma con la invenci贸n de los sensores lidar de visi贸n envolvente en tiempo real. Velodyne, l铆der mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnolog铆as lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensor y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la rob贸tica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los veh铆culos aut贸nomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A trav茅s de la innovaci贸n continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad m谩s segura para todos.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye 芦declaraciones prospectivas禄 en el sentido de las disposiciones de 芦puerto seguro禄 de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que incluyen, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist贸ricos e incluyen, por ejemplo, declaraciones sobre los mercados objetivo de Velodyne, nuevos productos, esfuerzos de desarrollo y competencia. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras 芦estimaciones禄, 芦proyectado禄, 芦espera禄, 芦anticipa禄, 芦pronostica禄, 芦planea禄, 芦pretende禄, 芦cree禄, 芦busca禄, 芦pueda禄, 芦har谩禄, 芦puede禄, 芦deber铆a禄, 芦futuro禄, 芦propone禄 y las variaciones de estos t茅rminos o expresiones similares (o sus versiones negativas) tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones ni los resultados futuros e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est谩n fuera del control de Velodyne, y que podr铆an hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados reales incluyen las incertidumbres relacionadas con la regulaci贸n gubernamental y la adopci贸n del lidar, el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocio; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci贸n final de estos productos en el mercado; la tasa y el grado de aceptaci贸n en el mercado de los productos de Velodyne; el 茅xito de otros productos y servicios lidar y relacionados con sensores de la competencia que existan o puedan estar disponibles; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales de Velodyne y los posibles litigios que involucren a Velodyne o la validez o aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ贸micas y de mercado generales que afecten a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m谩s informaci贸n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones 芦Discusi贸n y an谩lisis de la situaci贸n financiera y los resultados de las operaciones por parte de la direcci贸n禄 y 芦Factores de riesgo禄 de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, incluidos, entre otros, su informe anual en el formulario 10-K y los informes trimestrales en el formulario 10-Q. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa se basan en la informaci贸n de que dispone Velodyne a la fecha de este documento, Velodyne no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otro tipo, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221004005374/es/

