Velodyne Lidar cierra un acuerdo plurianual con Stanley Robotics

SAN JOS√Č, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anuncia en el d√≠a de la fecha la firma de un acuerdo plurianual para suministrar sus sensores lidar a Stanley Robotics para una soluci√≥n de aparcamiento automatizado. El innovador servicio utiliza robots aut√≥nomos de manipulaci√≥n para ayudar a los aparcamientos a mejorar la experiencia de los clientes y aumentar el n√ļmero de veh√≠culos que pueden almacenarse.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005443/es/

All-electric, autonomous parking valet robot "Stan" by Stanley Robotics, equipped Velodyne Lidar's Puck sensor (Photo: Stanley Robotics)

Stanley Robotics está trabajando con los sensores lidar Puck y Velarray M1600 de Velodyne para disponer de capacidades de percepción y navegación que permitan a su robot Stan, totalmente eléctrico, operar de forma autónoma y segura. Los sensores proporcionan datos de percepción 3D en tiempo real para la localización, el mapeo, la clasificación y el seguimiento de objetos. Este tipo de sensores de bajo consumo de Velodyne permiten a los robots Stan operar en una amplia gama de condiciones ambientales difíciles, como temperaturas variadas, lluvias y falta de luz.

La solución de aparcamiento automatizado de Stanley Robotics, equipada con sensores Velodyne, ya está en funcionamiento en aeropuertos y centros de logística de vehículos terminados en Europa y Japón, y se espera que en 2023 se produzcan más despliegues, también en Norteamérica.

¬ęLos sensores de alto rendimiento son fundamentales para que nuestros robots aut√≥nomos m√≥viles puedan desplazarse y maniobrar de forma segura en carriles de estacionamiento estrechos¬Ľ, coment√≥ Mathieu Lips, director de operaciones de Stanley Robotics. ¬ęLos sensores lidar de Velodyne ofrecen el rendimiento necesario para las soluciones vanguardistas de Stanley Robotics. Con este acuerdo queda reflejada la capacidad de Velodyne para atender la naturaleza singular y los requisitos de alto nivel de nuestros casos de uso. Esta asociaci√≥n con Velodyne tambi√©n proporciona a Stanley Robotics un acceso privilegiado a la mejor tecnolog√≠a de su clase en el campo de los sensores lidar¬Ľ.

¬ęStanley Robotics est√° transformando la log√≠stica de veh√≠culos con su tecnolog√≠a de robots aut√≥nomos m√≥viles¬Ľ, explic√≥ Laura Wrisley, vicepresidenta s√©nior de ventas mundiales de Velodyne Lidar. ¬ęEquipados con los sensores lidar de Velodyne, los robots Stan ofrecen la precisi√≥n necesaria para mover, aparcar y entregar los coches de forma segura en el momento y lugar en que los clientes los necesitan. Este avanzado sistema concuerda con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad de los operadores de aparcamientos, ya que permite estacionar los coches en bloques densos y alivia la necesidad de a√Īadir nuevas y costosas √°reas de aparcamiento¬Ľ.

Stanley Robotics se ha asociado con Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) para ofrecer oportunidades de negocio en Japón y Asia Pacífico y colaborar en futuros proyectos industriales. Dicha iniciativa combina la avanzada experiencia de Stanley Robotics en robots autónomos móviles de aparcamiento y la potencia industrial de MHI. Además, MHI ha invertido en la tecnología de Stanley Robotics para acelerar la entrega de valor a los clientes.

Transformando los aparcamientos con tecnología avanzada

Con el servicio de aparcamiento de Stanley Robotics, equipado con la tecnolog√≠a de autonom√≠a avanzada que utiliza el lidar de Velodyne, los conductores dejan sus veh√≠culos en una zona espec√≠fica de entrega/recogida para que el robot lleve el coche a una zona de aparcamiento segura de acceso no p√ļblico. Cuando los clientes regresan, el coche est√° esperando en la zona designada, lo que supone una gran comodidad para los conductores. El servicio de aparcacoches automatizado de Stanley Robotics, impulsado por el lidar de Velodyne, permite un uso eficiente del espacio de estacionamiento limitado en aeropuertos, centros comerciales y otros lugares, haciendo que quepan m√°s veh√≠culos en una sola l√≠nea a escasos cent√≠metros de distancia. De este modo, los aparcamientos pueden aumentar el n√ļmero de coches en una zona determinada hasta un 50 %.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el inicio de una nueva era en la tecnología autónoma con la invención de los sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnologías lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensor y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la robótica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A través de la innovación continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad más segura para todos.

Acerca de Stanley Robotics

Stanley Robotics es una empresa de tecnología puntera que combina hardware y software para ofrecer soluciones de logística en exteriores. La tecnología reside en un robot que levanta y mueve coches de forma autónoma y en un software de gestión de almacenamiento inteligente. La robótica ha transformado la logística en interiores (por ejemplo, en los almacenes), lo que ha supuesto un aumento espectacular de la productividad. El anhelo de Stanley Robotics es llevar esta transformación a la logística en exteriores con sus tecnologías patentadas. Fundada en 2015, la PYME tiene su sede en París (Francia) y también está detrás del primer servicio de aparcacoches robotizado en exteriores del mundo. Para obtener más información, visite https://stanley-robotics.com/.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye ¬ędeclaraciones prospectivas¬Ľ en el sentido de las disposiciones de ¬ępuerto seguro¬Ľ de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que incluyen, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist√≥ricos e incluyen, por ejemplo, declaraciones sobre los mercados objetivo de Velodyne, nuevos productos, esfuerzos de desarrollo y competencia. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras ¬ęestimaciones¬Ľ, ¬ęproyectado¬Ľ, ¬ęespera¬Ľ, ¬ęanticipa¬Ľ, ¬ępronostica¬Ľ, ¬ęplanea¬Ľ, ¬ępretende¬Ľ, ¬ęcree¬Ľ, ¬ębusca¬Ľ, ¬ępueda¬Ľ, ¬ęhar√°¬Ľ, ¬ępuede¬Ľ, ¬ędeber√≠a¬Ľ, ¬ęfuturo¬Ľ, ¬ępropone¬Ľ y las variaciones de estos t√©rminos o expresiones similares (o sus versiones negativas) tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones ni los resultados futuros e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est√°n fuera del control de Velodyne, y que podr√≠an hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados reales incluyen las incertidumbres relacionadas con la regulaci√≥n gubernamental y la adopci√≥n del lidar, el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocio; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci√≥n final de estos productos en el mercado; la tasa y el grado de aceptaci√≥n en el mercado de los productos de Velodyne; el √©xito de otros productos y servicios lidar y relacionados con sensores de la competencia que existan o puedan estar disponibles; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales de Velodyne y los posibles litigios que involucren a Velodyne o la validez o aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ√≥micas y de mercado generales que afecten a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m√°s informaci√≥n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones ¬ęDiscusi√≥n y an√°lisis de la situaci√≥n financiera y los resultados de las operaciones por parte de la direcci√≥n¬Ľ y ¬ęFactores de riesgo¬Ľ de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, incluidos, entre otros, su informe anual en el formulario 10-K y los informes trimestrales en el formulario 10-Q. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa se basan en la informaci√≥n de que dispone Velodyne a la fecha de este documento, Velodyne no asume ninguna obligaci√≥n de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva informaci√≥n, eventos futuros o de otro tipo, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220927005443/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores

Jim Fanucchi

Darrow Associates, Inc.

InvestorRelations@velodyne.comPrensa

Jane Maynard

Velodyne Lidar

PR@velodyne.com

Keyword: europe united states north america france california

Industry keyword: software vehicle technology hardware fleet management robotics transportation technology autonomous driving/vehicles automotive travel other transport transport

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 09/27/2022 01:07 pm/disc: 09/27/2022 01:07 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220927005443/es