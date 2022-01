Velodyne Lidar firma un acuerdo de ventas de cinco años con QinetiQ

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--ene. 11, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un acuerdo de venta de cinco años para sus sensores lidar con QinetiQ Inc. (QinetiQ), una empresa líder en defensa y seguridad. QinetiQ seleccionó los sensores de Velodyne para proporcionar capacidades de percepción y mapeo en toda su cartera de vehículos terrestres no tripulados (UGV).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005378/es/

Velodyne Lidar announced a five-year sales agreement for its lidar sensors with QinetiQ Inc. (QinetiQ), a leading defense and security company. QinetiQ selected Velodyne’s sensors to provide perception and mapping capabilities across its unmanned ground vehicle (UGV) portfolio. Velodyne’s lidar sensors power safe, reliable and efficient autonomous mobility. They deliver the range, accuracy and resolution that autonomous vehicles need to map and navigate congested and complex environments. (Photo: Velodyne Lidar)

QinetiQ ofrece una gama completa de sistemas terrestres no tripulados que van desde 5 libras hasta 50 000 libras y ha sido un proveedor líder de UGV para usuarios de defensa y primeros auxilios durante más de 20 años. Si bien las ofertas de UGV de QinetiQ se centraron originalmente en los peligros de la eliminación de artefactos explosivos y la limpieza de rutas, sus sistemas ahora se encuentran en una variedad de misiones operativas que distancian a los operadores de las nuevas amenazas en constante cambio.

QinetiQ utilizará los sensores de próxima generación de Velodyne Lidar como parte de su enfoque de arquitectura abierta para sistemas no tripulados. “Este acuerdo de ventas con Velodyne le da a QinetiQ una ventaja competitiva al entregar nuestro sistema autónomo que proporciona una visión estratégica de su hoja de ruta tecnológica”, afirmó Jon Hastie, director de Programas UMS de QinetiQ. “Además, los aspectos operativos nos ayudarán a cumplir con los cronogramas de entrega a tiempo y transferir eficiencias de costos al cliente”.

“Con su enfoque basado en la misión, QinetiQ es un desarrollador comprobado de soluciones de vanguardia. Estamos orgullosos de que nuestra tecnología lidar esté desempeñando un papel importante al ayudar al Departamento de Defensa de los EE. UU. a avanzar en sus capacidades autónomas con nuevos vehículos no tripulados”, dijo Laura Wrisley, vicepresidenta de Ventas de América del Norte de Velodyne Lidar.

Los sensores lidar de Velodyne impulsan una movilidad autónoma segura, confiable y eficiente. Ofrecen el alcance, la precisión y la resolución que los vehículos autónomos necesitan para mapear y navegar en entornos congestionados y complejos. Los sensores detectan personas y obstáculos para ayudar a los vehículos autónomos a viajar a una variedad de velocidades, de día y de noche, y en condiciones que pueden incluir lluvia, aguanieve y nieve. Para obtener más información, comuníquese con Ventas de Velodyne al 669.275.2526 o sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de QinetiQ Inc.

QinetiQ Inc. es una empresa líder en defensa y seguridad en los EE. UU. que ofrece soluciones de robótica, supervivencia, sistemas marítimos e ISR a clientes nacionales e internacionales. Apoyamos a nuestros clientes en todo el mundo con soluciones de misión crítica para crear, probar y utilizar las últimas tecnologías para ofrecer una ventaja en el mundo real. QinetiQ Inc. opera como la rama estadounidense de QinetiQ Group PLC (QQ.LSE), una empresa global integrada de defensa y seguridad enfocada en la innovación liderada por la misión para clientes de defensa, seguridad y civiles de todo el mundo.

Somos 6000 personas creando nuevas formas de proteger lo más importante; probar tecnologías, sistemas y procesos para asegurarse de que funcionen como se espera; y permitir a los clientes implementar capacidades nuevas y mejorar las existentes con la seguridad de que tendrán éxito. Los empleados estadounidenses de QinetiQ se encuentran principalmente en Massachusetts y Virginia.

Visite nuestro sitio en www.QinetiQ.com. Síganos en LinkedIn, Twitter y Facebook @QinetiQUS.

Para obtener más información, comuníquese con el equipo de Desarrollo Comercial de QinetiQ Inc. en BD@US.QinetiQ.com

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220111005378/es/

CONTACT: Relaciones con los Inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicación de

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: africa united states south america north america asia pacific europe california

Industry keyword: hardware defense other technology technology other defense

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/11/2022 02:18 pm/disc: 01/11/2022 02:18 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220111005378/es