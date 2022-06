Velodyne Lidar firma un contrato plurianual con Boston Dynamics

SAN JOS√Č, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 28, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la firma de un contrato plurianual para sus sensores lidar con Boston Dynamics, el líder mundial en robótica móvil. Boston Dynamics seleccionó los sensores de Velodyne para proporcionar capacidades de percepción y navegación para sus robots con alta movilidad, que son capaces de lidiar con los desafíos más difíciles en robótica.

Boston Dynamics selected Velodyne Lidar’s sensors to provide perception and navigation capabilities for its highly mobile robots, which are capable of tackling the toughest robotics challenges. Pictured here: Boston Dynamics’ Spot mobile robot equipped with a Velodyne lidar sensor. (Photo: Boston Dynamics)

Las soluciones de sensores lidar de Velodyne permiten que los robots móviles funcionen de forma autónoma y segura, sin intervención humana. Además, proporcionan datos de percepción 3D en tiempo real para localización, mapeo, clasificación y seguimiento de objetos. Los sensores de bajo consumo de Velodyne ayudan a los robots móviles autónomos en una amplia gama de condiciones ambientales en interiores y exteriores, como la temperatura variable, la iluminación y las precipitaciones.

‚ÄúBoston Dynamics ha firmado un acuerdo de suministro con Velodyne Lidar, y estamos ansiosos por seguir trabajando juntos para mejorar y ampliar las capacidades de los robots m√≥viles‚ÄĚ, afirm√≥ Eric Landry, director de Cadena de Suministro de Boston Dynamics.

‚ÄúLos robots de Boston Dynamics brindan movilidad, destreza e inteligencia de avanzada que permiten la automatizaci√≥n en entornos desconocidos e impredecibles‚ÄĚ, se√Īal√≥ Laura Wrisley, vicepresidenta ejecutiva de Ventas Globales de Velodyne Lidar. ‚ÄúEquipados con los sensores lidar de Velodyne, sus robots pueden navegar de forma aut√≥noma en entornos complejos. Pueden evitar de forma segura los obst√°culos y encontrar el trayecto m√°s r√°pido para realizar tareas fundamentales en entornos que van desde f√°bricas y obras de construcci√≥n hasta centros de distribuci√≥n y dep√≥sitos‚ÄĚ.

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, que incluyen robótica, industrial, infraestructura inteligente, vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS). A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos.

Este comunicado de prensa contiene ‚Äúdeclaraciones a futuro‚ÄĚ dentro del significado de las disposiciones de ‚Äúpuerto seguro‚ÄĚ de la Ley de Reforma de Litigios Sobre T√≠tulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist√≥ricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras ‚Äúestima‚ÄĚ, ‚Äúproyecta‚ÄĚ, ‚Äúespera‚ÄĚ, ‚Äúanticipa‚ÄĚ, ‚Äúprev√©‚ÄĚ, ‚Äúplanea‚ÄĚ, ‚Äúpretende‚ÄĚ, ‚Äúcree‚ÄĚ, ‚Äúbusca‚ÄĚ, ‚Äúpodr√°‚ÄĚ, ‚Äúhar√°‚ÄĚ, ‚Äúpuede‚ÄĚ, ‚Äúdeber√≠a‚ÄĚ, ‚Äúfuturo‚ÄĚ, ‚Äúpropone‚ÄĚ y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intenci√≥n de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garant√≠as de futuro desempe√Īo, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est√°n fuera del control de Velodyne, que podr√≠an llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulaci√≥n gubernamental y la adopci√≥n de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci√≥n final de esos productos en el mercado; el √≠ndice y el grado de aceptaci√≥n de los productos de Velodyne en el mercado; el √©xito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ√≥micas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m√°s informaci√≥n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones ‚ÄúDiscusi√≥n y an√°lisis de la administraci√≥n de la situaci√≥n financiera y los resultados de las operaciones‚ÄĚ y ‚ÄúFactores de riesgo‚ÄĚ de las presentaciones de Velodyne ante la Comisi√≥n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la informaci√≥n disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligaci√≥n de actualizar o revisar ninguna declaraci√≥n a futuro, ya sea como resultado de nueva informaci√≥n, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

