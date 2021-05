Velodyne Lidar Lanza una Solución de Infraestructura Inteligente de Vanguardia

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) lanzó hoy su Solución de infraestructura inteligente diseñada para resolver algunos de los problemas de infraestructura más complejos y extendidos. Esta nueva solución combina los sensores lidar premiados de Velodyne y el poderoso software de inteligencia artificial (IA) de Bluecity para monitorear las redes de tránsito y los espacios públicos. Genera análisis de datos y predicciones en tiempo real, con lo que ayuda a mejorar la eficacia del flujo de tránsito y de personas, fomentar la sostenibilidad y proteger a los usuarios vulnerables de carreteras.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210511005958/es/

Velodyne Lidar launched its Intelligent Infrastructure Solution designed to solve some of the most challenging and pervasive infrastructure problems. This new solution combines Velodyne’s award-winning lidar sensors and Bluecity’s powerful artificial intelligence (AI) software to monitor traffic networks and public spaces. (Photo: Business Wire)

La Solución de infraestructura inteligente está disponible ahora exclusivamente en Velodyne. Ya se ha implementado en varias ciudades de Norteamérica, como en Quebec y Columbia Británica, y se ha proyectado su instalación en Nueva Jersey, además de otros lugares en todo los Estados Unidos.

Velodyne también anunció un acuerdo de venta con el Centro Rutgers para la infraestructura avanzada y el transporte (Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation, CAIT) que pacta la implementación de su Solución de infraestructura inteligente equipada con los sensores lidar Alpha Prime™ de Velodyne. El CAIT instalará la solución en varias intersecciones en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, como parte del proyecto Campo de prueba de movilidad inteligente del condado de Middlesex (Middlesex County – Smart Mobility Testing Ground, MC-SMTG), en colaboración con el Departamento de Transporte de Nueva Jersey (New Jersey Department of Transportation, NJDOT). El proyecto servirá como banco de prueba para tecnologías de recopilación de datos, análisis y colaboración sobre movilidad, lo que ayudará a implementar sistemas de vehículos autónomos y conectados en el futuro. El CAIT eligió la solución de Velodyne tras un proceso riguroso de selección en el que probaron otras soluciones de sensores y sistemas de lidar competitivos.

“Adquirir y analizar los datos sobre movilidad es fundamental para la integración de vehículos autónomos y para la creación de un entorno más seguro para peatones y ciclistas”, indicó el Dr. Ali Maher, profesor y director del Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation. “La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne captura datos sobre distintas actividades de tránsito que incluyen vehículos, peatones y ciclistas en todo tipo de condiciones ambientales. Creemos que esta solución desempeñará una función crítica para ayudarnos a crear un entorno más seguro para todos los usuarios de las carreteras”.

“Hay cada vez más compromiso de los gobiernos de todo el mundo para reconstruir los sistemas obsoletos de infraestructura del transporte. A la cabeza del camino está la propuesta de 2,25 billones de USD de la administración Biden para invertir en la modernización de vehículos, carreteras y sistemas de tránsito. A medida que Velodyne contempla un mundo con vehículos conectados y autónomos, sabemos que la infraestructura desempeñará un papel fundamental para que esta industria avance”, mencionó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Nuestra solución, equipada con la plataforma de software de monitoreo del tránsito con inteligencia artificial de Bluecity, será clave en los esfuerzos por transformar nuestras carreteras y nuestra infraestructura de transporte en ciudades inteligentes, allanando el camino para un futuro más sostenible y más seguro”.

La solución de Velodyne para transformar la infraestructura

La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne crea un mapa de carreteras e intersecciones en 3D en tiempo real para proporcionar analítica y monitoreo del tránsito exactos. Recopila datos de forma confiable en cualquier condición lumínica y climática, y admite el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. La solución impulsa la seguridad mediante analítica multimodal que detecta a los distintos usuarios de las carreteras, incluidos los vehículos, peatones y ciclistas. Puede predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y demás clientes a tomar decisiones fundadas para aplicar medidas correctivas.

La Solución de infraestructura inteligente es más rentable y más fácil de instalar que los sistemas basados en radares y cámaras. La razón del precio más económico es que un solo sensor lidar instalado en un poste de tránsito puede cubrir una intersección entera o una sección entera de autopista, mientras que los sistemas basados en radares y cámaras generalmente necesitan varios sensores para cubrir la misma área. La solución funciona con los sensores Alpha Prime, Ultra Puck™, Puck™ y Velarray de Velodyne. Los sensores lidar de Velodyne no identifican las características faciales de las personas, una preocupación creciente para las aplicaciones civiles. La tecnología lidar tiene una ventaja en relación con la privacidad sobre los sistemas gestionados solo mediante cámaras porque no registra detalles como el color del cabello y la piel.

“Rogers colaboró con Velodyne y Bluecity en un sistema de monitoreo del tránsito en Kelowna, Columbia Británica, que fue el primer proyecto de ciudad inteligente 5G de Canadá”, indicó Neel Dayal, director sénior de Innovación y Asociaciones de Rogers Communications. “La iniciativa demostró cómo esta solución basada en lidar puede rastrear cuasiaccidentes en intersecciones problemáticas. Al utilizar los datos de la solución, las municipalidades pueden llevar a cabo el trabajo fundamental de mejorar la seguridad de las carreteras de manera rentable y eficaz”.

“Estamos emocionados por asociarnos con Velodyne, con el fin de lanzar al mercado esta solución innovadora que recopila y analiza datos detallados de tránsito sobre usuarios de carreteras, a la vez que protege el anonimato y la confianza”, mencionó Asad Lesani, director ejecutivo de Bluecity. “Creemos que los sensores de Velodyne son los mejores en su tipo, y esta solución será un punto de inflexión en la industria de las ciudades inteligentes”.

Tratamiento de los retos fundamentales de la infraestructura del transporte

La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne Lidar se puede usar para lo siguiente:

Análisis de seguridad. El análisis de cuasiaccidentes de la Solución de infraestructura inteligente de Velodyne se puede utilizar para predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera antes de que se produzca la siguiente colisión. Las soluciones actuales basadas en cámaras requieren varias cámaras por intersección o área pública identificada, lo que generalmente ocupa más tiempo de procesamiento para obtener el análisis final. Los estudios de tránsito no son completos si solo funcionan en horarios determinados o en determinadas condiciones.

Eficacia y sostenibilidad para el tránsito. La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne proporciona datos confiables sobre tránsito en tiempo real para optimizar la sincronización de los semáforos según la congestión y el movimiento en todo tipo de condiciones climáticas y lumínicas. La solución puede cubrir distintos usuarios de carreteras, incluidos los peatones y ciclistas vulnerables, mientras que las tecnologías actuales generalmente proporcionan datos solo para vehículos. Además, lidar no requiere ninguna interacción con el teléfono celular de las personas, por lo que puede rastrear gente con exactitud en áreas concurridas mientras protege la privacidad.

Análisis de muchedumbre. La solución puede lograr que las empresas y ciudades mejoren sus ingresos y su infraestructura al proporcionar análisis del tránsito peatonal para aprender los patrones de tránsito, áreas de congregación, puntos de congestión y más. Saber el modo en que la gente fluye en un edificio y dónde se detienen en el camino es útil para diseñadores, arquitectos y planificadores urbanos.

Comunicación de vehículo a todo (Vehicle to Everything, V2X). La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne utiliza datos extraídos sobre la trayectoria de usuarios de carretera en intersecciones para predecir posibles colisiones, lo que se puede utilizar para advertir a los vehículos conectados mediante comunicaciones V2X. Los fabricantes de vehículos pueden aprovechar la analítica de la solución junto con sus dispositivos de seguridad a bordo para reducir la probabilidad de accidentes.

Servicios de emergencia. La Solución de infraestructura inteligente de Velodyne detecta colisiones y cuasiincidentes en tiempo real para proporcionar datos a los servicios de respuesta ante emergencias, de modo que se puedan enviar más rápidamente en entornos tanto urbanos como rurales.

Protección del medio ambiente. La Solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne puede detectar zonas de cruce de animales silvestres y ayudar a prevenir colisiones que muchas veces derivan en importantes perjuicios personales, medioambientales y económicos, como lesiones de personas, fatalidades, pérdida de vida silvestre y daños al vehículo.

Acerca de Bluecity

Bluecity es una empresa de software que combina inteligencia artificial y sensores lidar para proporcionar datos sobre tránsito exactos y en tiempo real para la industria de los sistemas de transporte inteligente (Intelligent Transportation Systems, ITS). La solución de Bluecity, creada por y para ingenieros del transporte, utiliza aprendizaje profundo para transformar datos de lidar sin procesar en información de uso de carretera y seguridad sobre la que se puede actuar. Desde el conteo de movimientos de giro hasta el análisis de cuasiaccidentes entre vehículos, peatones y ciclistas, el sistema detecta de forma confiable a todos los usuarios de carreteras en cualquier condición climática y lumínica. Gracias a su solución innovadora y lista para usar, Bluecity hace más seguras y más inteligentes a las ciudades. Visite bluecity.ai para obtener más información.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210511005958/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.com

Medios de comunicación

Codeword

Liv allen

velodyne@codeword.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: software technology audio/video data management

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/11/2021 12:10 pm/disc: 05/11/2021 12:11 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210511005958/es

AP