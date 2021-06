Velodyne Lidar presenta el sensor Velabit™ de última generación

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) presentó hoy la última generación de su sensor Velabit™, que supera las dificultades relativas a costo, seguridad y diseño de las soluciones autónomas y brinda a la vez un desempeño de vanguardia. Equipado con la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (micro-lidar array, MLA) patentada por Velodyne, el Velabit cumple con lo que los clientes pidieron: un campo de visión (field of view, FoV) ultraamplio y una resolución más alta.

El sensor Velabit de estado sólido tiene ahora un FoV máximo horizontal alcanzable simultáneamente de 90° y un FoV máximo vertical de 70°, aproximadamente tres puntos más por segundo que el modelo anterior. La última generación de Velabit toma todo lo que Velodyne ha aprendido para ofrecer un campo de visión configurable y dinámico, y brinda capacidad de zoom de alta resolución, todo en un sensor compacto y liviano.

“Con el Velabit de última generación, Velodyne sigue innovando con un sensor de tamaño pequeño para una integración elegante y distinguida que proporciona a la vez un desempeño de alta calidad”, dijo Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Nuestro equipo especial de ingeniería trabajó para cumplir con las necesidades de los clientes en menos de un año, lo que subraya nuestro compromiso de satisfacer la demanda del mercado. Y nuestro objetivo es no solo satisfacer la demanda del mercado, sino también transformar vidas en todo el mundo. Creemos que este sensor democratizará la seguridad y la autonomía basadas en lidar en varias industrias diferentes”.

Desempeño versátil

Este sensor Velabit liviano y versátil presenta un factor de forma pequeño y bajo consumo energético para maximizar la duración de la batería y la gama de vehículos. El tamaño pequeño y bajo costo dan al sensor la capacidad extraordinaria de poder utilizarse en muchas industrias y para aplicaciones en las que la seguridad es fundamental, como las siguientes:

Diseñado para ser una solución lidar de grado automotor óptima para sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y vehículos autónomos, Velabit puede cubrir las brechas de detección, lo que ayuda a los fabricantes de automóviles a lograr la cobertura completa alrededor de un vehículo. El sensor permite una cobertura de percepción sólida para características de ADAS como monitoreo de punto ciego, detección de tráfico cruzado y frenado automático de emergencia para peatones (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB). Además, el amplio campo de visión vertical lo hace la tecnología ideal para la detección de campo cercano y aplicaciones de robótica.

Integración de equipo y software

Velabit se combinará con el software de percepción basado en lidar de Velodyne, Vella™, para facilitar los proyectos de los clientes y prestar un amplio espectro de funciones de seguridad para vehículos. El software transforma los datos de nube de puntos de alta calidad de Velabit en información valiosa de percepción, como clasificación y seguimiento de objetos, detección de obstáculos, segmentación de escena y velocidad de objetos, lista para que los sistemas de vehículos la utilicen. Al combinarse con datos del cuentakilómetros del vehículo, Vella proporciona mediciones de tiempo y distancia de impacto, lo que permite una respuesta más segura del vehículo.

El sensor también se puede combinar con otras tecnologías lidar Velodyne, como el Velarray H800 ™, para funcionar a alta velocidad o como solución lidar independiente en aplicaciones de baja velocidad.

Diseñado para la fabricación en serie

En combinación con la MLA, el proceso de fabricación totalmente automatizado de Velodyne y sus asociaciones mundiales para fabricación permiten la fabricación en serie a costos optimizados y de alta calidad, ya en el cuarto trimestre de 2022.

Desde su lanzamiento, Velabit ha sido ampliamente aclamado por la industria, por ejemplo, como ganador de los premios 2020 Best of What’s New (Lo mejor de lo nuevo 2020) de Popular Science. El sensor también ha sido galardonado con el 2020 Innovation Award (Premio a la innovación 2020) de Silicon Valley Robotics.

Los clientes clave de Velodyne y otros innovadores mundiales de primera línea en tecnología automotriz y robótica tienen programado asistir a los próximos Velabit Demo Days (Días de demostración de Velabit) para ser testigos del Velabit en acción, y tendrán la oportunidad de reservar capacidad futura.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

