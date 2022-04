Velodyne Lidar presenta soluciones de visión de pila completa para la robótica, la industria y el transporte en XPONENTIAL 2022

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--abr. 21, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) demostrará sus innovadores sensores y software lidar en XPONENTIAL 2022 en Orlando del 26 al 28 de abril, stand n.º 2149. Velodyne destacará cómo su tecnología lidar impulsa las soluciones autónomas en la robótica, la industria, el transporte por carretera y más, que están mejorando la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad a escala global.

Velodyne Lidar will demonstrate its innovative lidar sensors and software at XPONENTIAL 2022 – booth #2149. Velodyne will display its cutting-edge Velarray M1600, Puck and Ultra Puck sensors that provide companies the performance, reliability and scalability needed in a wide range of applications. It will also show the Vella Development Kit which allows customers to plug in Velodyne’s lidar with an off-the-shelf library of perception software functions. (Photo: Velodyne Lidar)

Los problemas de capacidad de la cadena de suministro, la congestión de las carreteras, los problemas de seguridad y la escasez de mano de obra están impulsando las implementaciones de sistemas autónomos. Velodyne ofrece el software lidar y los sensores que resuelven los desafíos a nivel de sistema de los clientes para desarrollar soluciones autónomas completas y acelerar su tiempo de comercialización.

En XPONENTIAL, Velodyne exhibirá sus innovadores sensores Velarray M1600, Puck y Ultra Puck que brindan a las empresas el rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad necesarios en una amplia gama de aplicaciones. También mostrará el Kit de Desarrollo de Vella, que permite a los clientes conectar el lidar de Velodyne con una biblioteca lista para usar de funciones de software de percepción, lo que acelera el desarrollo de su solución para aplicaciones en constante evolución.

Los asistentes pueden sumergirse en una demostración de realidad aumentada (AR) para experimentar cómo los sensores M1600 de Velodyne perciben el mundo. Además, Velodyne se unirá a Clearpath Robotics, que exhibirá su vehículo terrestre no tripulado Husky, impulsado por Puck de Velodyne, que está diseñado para prevalecer en entornos todoterreno al aire libre.

“Los asistentes a XPONENTIAL pueden ver cómo la cartera de sensores y software de Velodyne está dando forma a la ola de comercialización de soluciones autónomas que tiene lugar en los sectores industrial, robótico y automotriz”, dijo Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. “Ahora más que nunca, vivimos en un mundo en movimiento. Para mantener el ritmo, las industrias están implementando tecnología más inteligente. Las empresas pueden confiar en nuestras soluciones basadas en lidar para ayudar a sus sistemas automatizados a transformar vidas y hacer que las comunidades sean más seguras”.

Cómo las soluciones Lidar mejoran la eficiencia de las carreteras y la cadena de suministro

En la conferencia XPONENTIAL, Christina Aizorbe, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de Velodyne, hablará en un panel sobre la comercialización de transporte por carretera automatizado. La Sra. Aizorbe discutirá cómo las implementaciones actuales de transporte por carretera automatizado no solo están demostrando un concepto teórico. Están brindando datos críticos y creíbles del mundo real que respaldarán la expansión, haciendo que los beneficios que vendrán con la comercialización sean muy reales para los consumidores estadounidenses. La innovación en la carga y el movimiento de carga también estimulará el crecimiento económico mucho más allá del transporte por carretera.

La sesión, llamada “¿Cómo es la comercialización del transporte por carretera automatizado? , Parte 2”, se llevará a cabo el 25 de abril de 14:50 a 15:45 h EDT en el salón S330A/B.

“Estamos viendo un rápido crecimiento en la automatización de otras partes de la cadena de suministro, como el uso de las mismas tecnologías de detección avanzadas que se utilizan en los sistemas de conducción automatizados para mejorar la eficiencia en las operaciones logísticas y de almacenamiento, y la automatización portuaria. La tecnología Lidar es esencial para garantizar la redundancia de sensores y el rendimiento seguro de estos sistemas las 24 horas del día”, dijo la Sra. Aizorbe.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “podrá”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

