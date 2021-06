Velodyne Lidar se prepara para incorporarse a Russell 2000®

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 8, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW), la primera empresa especializada completamente en la tecnología de detección y alcance de luz (light detection and ranging, lidar) pública, se incorporará al índice Russell 2000 ® al final de la reconstitución anual de Russell US Indexes (Índices estadounidenses Russell), lo cual entrará en vigencia en la apertura de los mercados de valores de los Estados Unidos el 28 de junio de 2021. Además, las acciones se agregarán automáticamente a los índices de valor y crecimiento apropiados.

“Como la primera empresa especializada completamente en lidar pública, nuestra incorporación en el índice Russell 2000 ofrece otra demostración clara de nuestra posición de liderazgo global”, afirmó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Nos enorgullece enormemente lo que estamos logrando como empresa, al crear productos revolucionarios que nuestros clientes utilizan para innovar los mercados y cambiar la vida cotidiana de manera significativa. Nos dirigimos hacia un futuro que implica autonomía al transformar una amplia gama de industrias y las revolucionarias soluciones de sensores y software de Velodyne están liderando el camino”.

La membresía en el índice Russell 2000, que permanece vigente durante un año, se basa en la membresía en el índice Russell 3000 ® en todo el mercado. Aproximadamente 10,6 billones de USD en activos se comparan con los índices estadounidenses Russell. Los índices Russell son ampliamente utilizados por administradores de inversiones e inversores institucionales para fondos indexados y como parámetros de referencia para estrategias de inversión activas.

Los índices Russell forman parte de FTSE Russell, un proveedor líder de índices a nivel mundial. FTSE Russell determina la membresía de sus índices Russell principalmente por objetivos, clasificaciones de capitalización de mercado y atributos de estilo. Para obtener más información sobre el índice Russell 2000 y la reconstitución de los índices Russell, visite la sección “ Russell Reconstitution ” (Reconstitución de Russell) en el sitio web de FTSE Russell.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de FTSE Russell

FTSE Russell es un proveedor líder de índices a nivel mundial que crea y administra una amplia gama de índices, datos y soluciones analíticas para satisfacer las necesidades de los clientes en todas las clases, los estilos y las estrategias de activos. Los índices FTSE Russell, que cubren el 98 % del mercado en el que se puede invertir, ofrecen un panorama real de los mercados globales, combinados con el conocimiento especializado obtenido del desarrollo de parámetros de referencia locales en todo el mundo.

La experiencia y los productos del índice FTSE Russell son utilizados ampliamente por inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Aproximadamente 16 billones de USD se comparan actualmente con los índices FTSE Russell. Durante más de 30 años, los principales propietarios de activos, administradores de activos, proveedores de fondos negociables en el mercado (Exchange Traded Fund, ETF) y bancos de inversión han elegido los índices FTSE Russell para comparar su rendimiento de inversión y crear fondos de inversión, ETF, productos estructurados y derivados basados en índices. Además, los índices FTSE Russell brindan a los clientes herramientas para la asignación de activos, el análisis de estrategias de inversión y la gestión de riesgos.

Un conjunto básico de principios universales guía el diseño y la gestión de los índices FTSE Russell: una metodología transparente basada en reglas recibe información de comités independientes de los principales participantes del mercado. FTSE Russell se centra en la innovación de índices y la asociación con los clientes al implementar los más altos estándares de la industria y adoptar los Principios de los IOSCO (Objectives and Principles of Securities Regulation) (Objetivos y principios de la regulación de valores). FTSE Russell es propiedad total de London Stock Exchange Group.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

