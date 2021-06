Velodyne Lidar, socio de MADD para mejorar la comprensión de la tecnología de vehículos autónomos

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 22, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que se asocia por tercer año con Mothers Against Drunk Driving (MADD) en una iniciativa de educación pública, centrada en los beneficios de seguridad de la tecnología de vehículos autónomos. La asociación Velodyne y MADD incluye programas educativos, campañas de concientización y eventos copatrocinados para continuar generando la aceptación pública de la tecnología autónoma con el objetivo de reducir y eventualmente eliminar las colisiones por conducción imprudente.

Velodyne Lidar announced it is partnering with Mothers Against Drunk Driving (MADD) on a public education initiative to build public acceptance of autonomous vehicle technology with the goal of reducing and eventually eliminating impaired driving collisions. (Graphic: Velodyne Lidar)

Para celebrar el tercer año juntas, Natasha Thomas, MNM, directora ejecutiva de MADD Northern California, será la invitada destacada en un episodio de Velodyne Lidar LIVE! el 20 de agosto 20 a las 10 a. m. hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). Durante el webinario, Thomas tratará el papel de la tecnología de vehículos autónomos en el avance hacia el objetivo de que no haya ninguna muerte a causa de conducir en estado de ebriedad.

Desde su fundación, MADD ha ayudado a reducir a la mitad el número de muertes por conducir en estado de ebriedad y ha ayudado a casi un millón de víctimas de este crimen violento y prevenible. Sin embargo, la conducción en estado de ebriedad continúa cobrándose más de 10 000 vidas cada año, lo que representa más muertes en las carreteras del país que cualquier otra causa. La tecnología de vehículos totalmente autónomos tiene el potencial de ayudar a prevenir la conducción imprudente y reducir las colisiones en las carreteras.

“Durante casi 41 años, MADD ha trabajado para cambiar comportamientos y actitudes hacia la conducción en estado de ebriedad, con mucho éxito. Pero hemos aprendido que la tecnología es esencial para lograr nuestro objetivo de cero muertes causadas por conducir en estado de ebriedad”, señaló el presidente nacional de MADD, Alex Otte. “La tecnología de vehículos autónomos tiene la increíble promesa de ayudarnos a eliminar la conducción en estado de ebriedad. Es por eso que estamos tan emocionados de asociarnos con Velodyne”.

“Velodyne y MADD comparten el compromiso de promover la seguridad en nuestras carreteras”, afirmó Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. “Creemos que los vehículos autónomos son una parte esencial para hacer que nuestras carreteras sean más seguras, especialmente contra los conductores ebrios. Como patrocinador orgulloso de MADD, trabajamos juntos para educar al público sobre los beneficios de seguridad de los vehículos autónomos para que la tecnología desarrolle todo su potencial”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de Mothers Against Drunk Driving

Fundada en 1980 por una madre cuya hija murió a causa una persona que conducía ebria, Mothers Against Drunk Driving® (MADD) es la mayor organización sin fines de lucro a nivel nacional que trabaja para terminar con la conducción en estado de ebriedad, ayudar a combatir la conducción bajo los efectos de la droga, apoyar a las víctimas de estos crímenes violentos y prevenir el consumo de alcohol en menores de edad. MADD ha ayudado a salvar más de 400 000 vidas, a reducir en más de un 50 % las muertes por la conducción en estado de ebriedad y a promover la designación de conductores sobrios. La campaña de MADD Campaign to Eliminate Drunk Driving® exige el respaldo de las fuerzas del orden público, dispositivos de bloqueo por detección de alcohol para los delincuentes y tecnología avanzada para los vehículos. MADD ha brindado servicios de apoyo a casi un millón de víctimas y sobrevivientes de la conducción en estado de ebriedad y bajo los efectos de la droga sin costo, a través de los defensores de víctimas locales, y la línea telefónica de ayuda para víctimas está disponible las 24 horas en el 1-877-MADD-HELP. Visite http://www.madd.org o llame al 1-877-ASK-MADD.

