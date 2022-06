Velodyne presenta una demanda por infracción de patentes ante la ITC contra Ouster

SAN JOS脡, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunci贸 hoy que la Compa帽铆a presentar谩 una queja por infracci贸n de patente ante la Comisi贸n de Comercio Internacional (International Trade Commission, ITC) de EE. UU. contra Ouster, Inc. (Nasdaq: OUST, OUST.WS), solicitando que la Comisi贸n instituya una investigaci贸n en virtud del art铆culo 337 de la Ley Arancelaria de 1930. Velodyne tambi茅n present贸 demandas por infracci贸n de patentes contra Ouster en el U.S District Court for the Northern District of California (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del norte de California), en busca de una orden judicial y da帽os monetarios.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005320/es/

Velodyne Lidar announced the Company is filing a patent infringement complaint with the U.S. International Trade Commission (ITC) against Ouster, Inc. Velodyne鈥檚 complaint asks the ITC to investigate unlawful imports of Ouster lidar sensors that are alleged to infringe Velodyne鈥檚 patents relating to lidar technologies. Shown here are Velodyne rotational lidar sensors. (Photo: Velodyne Lidar)

La demanda de Velodyne solicita a la ITC que investigue las importaciones ilegales de sensores lidar de Ouster que supuestamente infringen las patentes de Velodyne relacionadas con las tecnolog铆as lidar (patentes de EE. UU. 7 969 558 y 9 983 297). La demanda de Velodyne solicita que la ITC emita una orden de exclusi贸n limitada y una orden de cese y desistimiento contra Ouster y el fabricante por contrato de Ouster, para prohibir la importaci贸n a los Estados Unidos de dispositivos, componentes y productos lidar rotativos de Ouster que presuntamente infringen las patentes de Velodyne.

A principios de este a帽o, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Circuito Federal confirm贸 la patentabilidad de todos los reclamos cuestionados en la patente pionera 7 969 558 de Velodyne. La patente 558 se relaciona con un novedoso sistema de medici贸n de nubes de puntos 3D basado en LIDAR utilizado en m煤ltiples industrias y aplicaciones. Velodyne se centra en el avance de sus s贸lidos productos de visi贸n inteligente para satisfacer las grandes necesidades del mercado de la rob贸tica, la industria, la infraestructura inteligente, los veh铆culos aut贸nomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), y la cartera de patentes de Velodyne protege la inversi贸n sustancial que est谩 realizando en estos avances.

鈥淰elodyne invent贸 el lidar rotacional y nuestra compa帽铆a gasta recursos financieros y humanos significativos en investigaci贸n y desarrollo para avanzar en la tecnolog铆a de visi贸n inteligente鈥, afirm贸 el Dr. Ted Tewksbury, director ejecutivo de Velodyne Lidar. 鈥淰elodyne tiene un historial de proteger en茅rgicamente esta inversi贸n al emprender acciones legales s贸lidas y exitosas contra las empresas que infringen nuestra propiedad intelectual y esta acci贸n no es diferente鈥.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marc贸 el comienzo de una nueva era de tecnolog铆a aut贸noma con la invenci贸n de sensores lidar de visi贸n envolvente en tiempo real. Velodyne, l铆der mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnolog铆as lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen veh铆culos aut贸nomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), rob贸tica, veh铆culos a茅reos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A trav茅s de la innovaci贸n continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad m谩s segura para todos. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene 鈥渄eclaraciones a futuro鈥 dentro del significado de las disposiciones de 鈥減uerto seguro鈥 de la Ley de Reforma de Litigios Sobre T铆tulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist贸ricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras 鈥渆stima鈥, 鈥減royecta鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減retende鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥減odr谩鈥, 鈥渉ar谩鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥渇uturo鈥, 鈥減ropone鈥 y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intenci贸n de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garant铆as de futuro desempe帽o, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est谩n fuera del control de Velodyne, que podr铆an llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulaci贸n gubernamental y la adopci贸n de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci贸n final de esos productos en el mercado; el 铆ndice y el grado de aceptaci贸n de los productos de Velodyne en el mercado; el 茅xito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ贸micas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m谩s informaci贸n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones 鈥淒iscusi贸n y an谩lisis de la administraci贸n de la situaci贸n financiera y los resultados de las operaciones鈥 y 鈥淔actores de riesgo鈥 de las presentaciones de Velodyne ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la informaci贸n disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna declaraci贸n a futuro, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220615005320/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores de Velodyne

Andrew Chan

achan@velodyne.comMedios de comunicaci贸n de

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: vehicle technology hardware electronic design automation alternative vehicles/fuels general automotive technology autonomous driving/vehicles automotive semiconductor automotive manufacturing other technology manufacturing

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 06/15/2022 05:29 pm/disc: 06/15/2022 05:29 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220615005320/es