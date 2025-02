Velos IoT colabora con IDEMIA Secure Transactions para simplificar y hacer más segura la conectividad IoT global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--feb. 27, 2025--

Velos IoT, líder mundial en soluciones de conectividad IoT, anuncia que ha firmado una asociación estratégica con IDEMIA Secure Transactions, líder en servicios de conectividad, para mejorar la conectividad IoT global a través de la avanzada tecnología SIM integrada. Mediante esta colaboración se incorpora la innovadora eSIM de IDEMIA y la solución de Gestión de suscripciones en la ULTIMATeSIM de Velos IoT para abordar las crecientes demandas de seguridad de los despliegues IoT empresariales.

La ULTIMATeSIM mejorada permite a las empresas gestionar de forma segura la conectividad IoT a través de múltiples redes en todo el mundo, apoyando la rápida expansión de los dispositivos conectados. Gracias a esta asociación, Velos IoT hace posibles millones de nuevas conexiones seguras en los próximos años. Al integrar la avanzada tecnología de conectividad de IDEMIA Secure Transactions, Velos IoT refuerza la seguridad frente a accesos no autorizados y ciberamenazas. Una colaboración que incorpora sólidas medidas de cifrado y autenticación segura, que garantizan que las empresas puedan desplegar con confianza soluciones IoT de manera segura sin compromisos y una conectividad global sin interrupciones.

«La seguridad siempre ha estado en el centro de las soluciones de Velos IoT, yasociarnos con IDEMIA refuerza nuestro compromiso continuo de ofrecer una conectividad IoT sin complicaciones, segura y escalable para nuestros clientes», declaró Colin Chew, director ejecutivo de Velos IoT. «La seguridad sigue siendo uno de los mayores retos en IoT, como destaca GSMA Intelligence, con empresas que requieren salvaguardas más fuertes contra las ciberamenazas en evolución. Esta colaboración garantiza que las empresas puedan confiar en una solución de conectividad global robusta y flexible con una seguridad líder en la industria. Juntos, simplificamos las complejidades de despliegue de IoT y permitimos a las empresas escalar con confianza, porque saben que sus dispositivos permanecerán seguros en el campo durante años con la avanzada tecnología eSIM de IDEMIA».

Según la GSMA Intelligence, se prevé que las conexiones IoT superen los 38 500 millones en 2030. Se espera que solo las conexiones IoT celulares con licencia alcancen los 5800 millones en todo el mundo, y que las aplicaciones empresariales representen más del 60% del mercado.

Características principales de UltimateSIM:

Protección criptográfica avanzada y autenticación segura

Capacidades de aprovisionamiento inalámbrico

Compatibilidad multired con gestión de perfiles cifrada

Gestión dinámica de perfiles

Monitoreo de dispositivos y redes

«Estamos encantados de asociarnos con Velos IoT para ofrecer a las empresas de todo el mundo una conectividad segura, flexible y preparada para el futuro», expresó Fabien Jautard, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad de IDEMIA Secure Transactions. «Al integrar nuestra tecnología eUICC en la ULTIMATeSIM de Velos IoT y proporcionar la plataforma de gestión de suscripciones, permitimos un aprovisionamiento remoto sin problemas, mayor seguridad y escalabilidad global. Esta colaboración garantiza que las empresas puedan gestionar sus despliegues IoT de manera eficiente a través de múltiples redes sin complejidad operativa, reforzando nuestro compromiso compartido con la innovación en el ecosistema IoT».

Con la previsión de la GSMA de que la IoT industrial registre una tasa de crecimiento anual (CAGR) del 20% hasta 2030, el marco de seguridad reforzado y las capacidades multired de ULTIMATeSIM garantizan que las empresas puedan escalar con eficiencia. La solución beneficia a sectores como la medición inteligente, la IoT industrial y la telemática, donde la conectividad global segura es crucial.

Acerca de Velos IoT

Velos IoT es un proveedor líder mundial de soluciones de conectividad IoT que ofrece conectividad segura, escalable y flexible a empresas de todo el mundo. Con más de 17 millones de dispositivos conectados, acceso a más de 700 redes en más de 200 países y territorios, y un sólido conjunto de soluciones IoT, Velos IoT ayuda a las empresas a desplegar y gestionar IoT a escala. Nuestro producto estrella, ULTIMATeSIM, garantiza una conectividad global sin interrupciones con seguridad avanzada y capacidades multired, potenciando el ecosistema IoT más amplio, incluyendo la medición inteligente, IoT industrial, telemática, seguimiento de activos y tecnologías conectadas emergentes en todo el mundo.

Descubra cómo ULTIMATeSIM permite una conectividad IoT global segura y sin interrupciones en www.velosiot.com.

