Vencedor en Madrid, el eterno segundo Ruud brilla al fin

El noruego Casper Ruud, número 15 del mundo, se proclamó este domingo campeón del torneo ATP de Madrid y consiguió de paso su primer título en un Masters 1000.

Ruud se impuso en la final al británico Jack Draper (N.6) por 7-5, 3-6 y 6-4, en 2 horas y 29 minutos.

El escandinavo de 26 años, hasta ahora eterno segundo en las citas más importantes, confirma su buena forma sobre tierra batida, su superficie preferida, a tres semanas de Roland Garros.

Ruud, que volverá a estar el lunes entre los diez mejores del ranking de la ATP, escalando a la séptima posición, logró su éxito más importante después de perder tres finales de Grand Slam y dos finales de Masters 1000.

El noruego se había quedado a las puertas del título en Roland Garros en 2022 y 2023, contra el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, pero también en la final del Abierto de Estados Unidos en 2022 contra el también español Carlos Alcaraz, y en dos Masters 1000, en Miami en 2022 y Montecarlo en 2024.

El exnúmero dos del mundo cuenta ahora con 13 títulos en su palmarés, 12 de ellos sobre tierra batida.

Hijo de Christian Ruud, que llegó a ser número 39 del mundo, el noruego tiene por ídolo a Nadal, cuya humildad siempre ha alabado.

Ruud también es un jugador discreto, sincero fuera de las canchas, que no duda en hablar de sus problemas de salud mental, como esta semana en Madrid.

"No quiero ahondar demasiado en el tema, pero lo cierto es que he atravesado algunos problemas de salud mental este año, por lo que busqué ayuda profesional y me ha ayudado mucho", reveló Ruud en rueda de prensa.

- "En una rueda de hámster" -

"Pero me sentía un poco como si estuviera corriendo en una rueda de hámster, que nunca llegaba a ninguna parte. El calendario actual hace imposible que se pueda frenar, necesitaba salir de esa espiral y reflexionar sobre mi vida, mis sentimientos y el camino en el que estaba", explicó .

En la final de la Caja Mágica de la capital española, Ruud jugó contra la sensación de este comienzo de temporada, el poderoso zurdo Jack Draper, ganador en Indian Wells en marzo y que entrará en el top 5 el lunes.

En el pulso decisivo, Draper llegó a tener un 5-4 y servicio a favor para cerrar el primer set, pero Ruud reaccionó a tiempo y ganó tres juegos seguidos para apuntarse esa manga.

En el segundo set, ambos tenistas comenzaron parejos hasta el 3-3, cuando el británico se despegó y su rival se hundió, cediendo el set 6-3 sin apenas resistencia.

Ya en el último y decisivo set, Ruud logró romper el servicio de Draper en el quinto juego, tomando una distancia en el marcador que pudo ir manteniendo hasta cerrar su triunfo con un 6-4.

El torneo de Madrid estuvo más abierto de lo habitual después de que Alcaraz anunciara que no podía disputarlo por problemas físicos, y de las eliminaciones tempranas de Djokovic (en su estreno) y del alemán Alexander Zverev (N.2) en octavos.

