Vencedoras del Abierto de Australia en este siglo y palmarés histórico
Las vencedoras en el siglo XXI del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, ganado este sábado por la kazaja Elena Rybakina:
2026 - Elena Rybakina (KAZ)
2025 - Madison Keys (USA)
2024 - Aryna Sabalenka (BLR)
2023 - Aryna Sabalenka (BLR)
2022 - Ashleigh Barty (AUS)
2021 - Naomi Osaka (JPN)
2020 - Sofia Kenin (USA)
2019 - Naomi Osaka (JPN)
2018 - Caroline Wozniacki (DEN)
2017 - Serena Williams (USA)
2016 - Angelique Kerber (GER)
2015 - Serena Williams (USA)
2014 - Li Na (CHN)
2013 - Victoria Azarenka (BLR)
2012 - Victoria Azarenka (BLR)
2011 - Kim Clijsters (BEL)
2010 - Serena Williams (USA)
2009 - Serena Williams (USA)
2008 - Maria Sharapova (RUS)
2007 - Serena Williams (USA)
2006 - Amelie Mauresmo (FRA)
2005 - Serena Williams (USA)
2004 - Justine Henin (BEL)
2003 - Serena Williams (USA)
2002 - Jennifer Capriati (USA)
2001 - Jennifer Capriati (USA)
2000 - Lindsay Davenport (USA)
- Jugadoras con más títulos:
1. Margaret Smith Court 11 (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973)
2. Serena Williams 7 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017)
3. Nancye Wynne Bolton 6 (1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951)
4. Daphne Akhurst 5 (1925, 1926, 1928, 1929, 1930)
5. Evonne Goolagong-Cawley 4 (1974, 1975, 1976, 1977)
Steffi Graf 4 (1988, 1989, 1990, 1994)
Monica Seles 4 (1991, 1992, 1993, 1996)
8. Joan Hartigan 3 (1933, 1934, 1936)
Martina Navratilova 3 (1981, 1983, 1985)
Martina Hingis 3 (1997, 1998, 1999)
