Vencedores del Abierto de Australia en este siglo y palmarés histórico
Los ganadores este siglo del Abierto de Australia de tenis, primer Grand Slam de la temporada de tenis, tras el título conquistado este domingo por el español Carlos Alcaraz:
2026 - Carlos Alcaraz (ESP)
2025 - Jannik Sinner (ITA)
2024 - Jannik Sinner (ITA)
2023 - Novak Djokovic (SRB)
2022 - Rafael Nadal (ESP)
2021 - Novak Djokovic (SRB)
2020 - Novak Djokovic (SRB)
2019 - Novak Djokovic (SRB)
2018 - Roger Federer (SUI)
2017 - Roger Federer (SUI)
2016 - Novak Djokovic (SRB)
2015 - Novak Djokovic (SRB)
2014 - Stan Wawrinka (SUI)
2013 - Novak Djokovic (SRB)
2012 - Novak Djokovic (SRB)
2011 - Novak Djokovic (SRB)
2010 - Roger Federer (SUI)
2009 - Rafael Nadal (ESP)
2008 - Novak Djokovic (SRB)
2007 - Roger Federer (SUI)
2006 - Roger Federer (SUI)
2005 - Marat Safin (RUS)
2004 - Roger Federer (SUI)
2003 - Andre Agassi (USA)
2002 - Thomas Johansson (SWE)
2001 - Andre Agassi (USA)
2000 - Andre Agassi (USA)
Jugadores con más títulos:
1. Novak Djokovic 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)
2. Roy Emerson 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)
Roger Federer 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)
4. Jack Crawford 4 (1931, 1932, 1933, 1935)
Ken Rosewall 4 (1953, 1955, 1971, 1972)
Andre Agassi 4 (1995, 2000, 2001, 2003)
7. James Anderson 3 (1922, 1924, 1925)
Adrian Quist 3 (1936, 1940, 1948)
Rod Laver 3 (1960, 1962, 1969)
Mats Wilander 3 (1983, 1984, 1988)