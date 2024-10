Venecia amplía el sistema de tasas turísticas para incluir más días

Por Crispian Balmer

ROMA, 24 oct (Reuters) - Venecia ampliará su sistema de tasas turísticas en 2025, duplicando prácticamente el número de días que los visitantes tendrán que pagar para visitar la ciudad lagunar y aumentando el precio para las llegadas de última hora, anunciaron el jueves las autoridades.

Por primera vez en el mundo, el destino italiano introdujo en abril una tasa de 5 euros para los visitantes de un día que llegaran en días especialmente congestionados, con la esperanza de que el gravamen ayudara a reducir las aglomeraciones.

El plan inicial, seguido de cerca por otros destinos turísticos mundiales, abarcaba 29 días en un periodo de cuatro meses. El año que viene se ampliará a 54 días, en el mismo periodo de abril a julio. La tarifa seguirá siendo de 5 euros (5,40 dólares) para quienes reserven con antelación, pero aumentará a 10 euros para quienes lo hagan en los cuatro días anteriores al viaje previsto. Al igual que antes, las personas con reservas en alojamientos turísticos estarán exentas. "Venecia ha pasado de ser la ciudad más expuesta y criticada por el fenómeno del turismo excesivo a ser la ciudad que reacciona más temprana y proactivamente a este fenómeno en la escena mundial", dijo Simone Venturini, concejal de Turismo y Cohesión Social. Venturini dijo en rueda de prensa que el sistema está aún en fase experimental. Según el concejal, algunos lugares muy frecuentados por los turistas, como la histórica ciudad japonesa de Kioto y la isla española de Formentera, se han puesto en contacto con ellos para informarse sobre el sistema. Los críticos han afirmado que el sistema de pago no ha conseguido frenar el flujo de turistas, pero el alcalde Luigi Brugnaro dijo que era demasiado pronto para juzgarlo, ya que los datos precisos no estarán disponibles hasta este año.

Añadió que Venecia no quería ahuyentar a la gente, sino animar a los visitantes a replantearse sus fechas. "No estamos en contra. Sólo creemos que se puede repartir de alguna manera", dijo, advirtiendo de que la ciudad multará en 2025 a quienes no tengan pase, algo que había amenazado con hacer en 2024, pero no hizo. En total, 485.062 personas pagaron este año por un pase de un día, lo que supuso una recaudación de 2,25 millones de euros. Según Brugnaro, esta cifra sólo cubre una parte de los costes del sistema y no tiene como objetivo recaudar dinero para las arcas municipales. (Información de Crispian Balmer; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters