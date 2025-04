Venecia estrena un nuevo estadio con capacidad para 18.500 espectadores, con diseño de Populous

VENECIA, Italia--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2025--

Se dieron a conocer y se presentaron al Ayuntamiento de Venecia los planos del nuevo estadio de la ciudad, que se utilizará para fútbol, rugby de la Serie A y otro tipo de eventos como conciertos.

Maffeis Engineering y Populous, el estudio de arquitectura y diseño deportivo líder mundial en el ámbito del deporte y el entretenimiento, recibieron el encargo de realizar los trabajos de diseño e ingeniería por parte del consorcio de empresas formado por Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture y Ranzato Impianti, al que se adjudicó el contrato para el proyecto en el mes de marzo de 2024.

El nuevo estadio de la Serie A dispondrá de 18.500 plazas. Formará parte de un gran plan maestro deportivo construido en Tessera en el nuevo Bosco dello Sport, un polo multifuncional de 116 hectáreas que se encuentra en la parte norte de la ciudad y está diseñado para integrar el deporte, la vida social, la educación y el bienestar.

El diseño del estadio se inspira en el paisaje circundante, con líneas curvas que siguen el plan maestro más amplio, interactuando con el estadio y el centro deportivo cercanos. La línea perimetral también sigue el trazado orgánico general: su estructura limpia está idealmente ubicada dentro del Bosque Deportivo como un pabellón en un jardín.

La fachada presenta una composición de elementos verticales que se elevan hacia arriba siguiendo un patrón regular y crean un telón de fondo visible en la parte superior del patio de butacas. Esto hace que la estructura del estadio sea ligera y ventilada y permita una vista por encima de la parte superior del estadio.

El podio en forma de media luna abraza suavemente el propio estadio y se convierte en una parte estratégica de la estructura, diseñada para albergar zonas de estacionamiento y otros servicios.

La zona de butacas se desarrolla en una sección semicontinua en los lados sur, este y norte. Los diseñadores especializados de Populous le dieron forma para ofrecer unas líneas de visión óptimas durante los partidos. Su configuración compacta y monumental garantiza la máxima experiencia del aficionado, al tiempo que mejora el ambiente.

La hospitalidad VIP se encuentra en la tribuna oeste y ofrece experiencias únicas y de primera calidad. Se diseñaron espacios dedicados para los aficionados locales, entre los que se incluyen una galería cubierta que rodea la zona 360 grados y ofrece servicios selectos y una vista impresionante del paisaje circundante.

En general, una diversa gama de opciones gastronómicas y espacios sociales harán que la experiencia sea aún más agradable para todos los espectadores. El estadio se diseñó de acuerdo con las normas más estrictas de diseño inclusivo, lo que permitirá a todo el público utilizar y disfrutar del recinto.

El nuevo estadio de Venecia podrá transformarse para celebrar partidos de rugby de la Serie A y eventos en directo, como conciertos; esto hará que las instalaciones sean aún más vibrantes y atractivas para toda la comunidad local.

Soil Engineering, Seingim y Gae Engineering también colaboran en el proyecto del estadio.

De Luigi Brugnaro, alcalde del municipio de Venecia manifestó lo siguiente:

"Estoy verdaderamente orgulloso y emocionado de presentar este proyecto, símbolo de renacimiento y ejemplo de una ciudad que quiere cumplir sus objetivos. Llegó el momento de que tengamos uno de los estadios más modernos y vanguardistas del mundo.

Será un proyecto muy importante no solo para nuestra área metropolitana, sino también para todo el país. Acogerá partidos de fútbol y rugby, así como también actos culturales y conciertos, y, junto con el nuevo Arena, fomentará la creación de puestos de trabajo.

Con toda la zona del Bosco dello Sport, Venecia tendrá finalmente un nuevo epicentro del deporte, la vida social, la inclusión y la sostenibilidad. Doy las gracias a todos los que, a lo largo de los años, trabajaron para hacer realidad este sueño".

Massimo Maffeis, CEO de Maffeis Engineering declaró lo siguiente:

“Para nosotros este estadio representa a los venecianos por el Véneto. Aunque estamos acostumbrados a trabajar en proyectos internacionales, hay una emoción y una motivación extras al trabajar en un proyecto que se siente más 'nuestro' que muchos otros. Estamos orgullosos de formar parte de este proyecto y de este equipo".

Silvia Prandelli, directora principal y general de Populous Italia dijo:

"El nuevo Estadio de Venecia dará a la ciudad la infraestructura deportiva que se merece, con un diseño único que está orientado a mejorar la experiencia del aficionado. Populous Italia se enorgullece de contribuir también al proyecto del Bosco dello Sport, un lugar donde el entretenimiento de calidad y las actividades deportivas a todos los niveles tendrán un impacto transformador y regenerador en la zona. Junto con su ubicación estratégica, este proyecto será un catalizador para la región y podrá atraer a numerosos visitantes nacionales e internacionales".

